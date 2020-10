Quali sono i dodici errori da non commettere per non nuocere alla salute del proprio cane?

Secondo il video informativo di Brigth Side, esistono 12 errori che ogni proprietario commette inconsapevolmente e che possono nuocere alla salute del suo cane. Ogni umano tiene al benessere del proprio animale domestico e lo considera come un membro della sua famiglia. Per questo motivo, è necessario che venga informato sulle accortezze volte a tutelare la salute del suo amico a quattro zampe.

Credit: Bright Side/YouTube

Quali sono le cose da evitare per assicurarsi che il proprio cane viva una vita sana? Andiamo ad elencarle.

I 12 errori che bisogna conoscere

La scelta del collare: quando si entra nei negozi per animali, ci sono numerosi collari a disposizione dei clienti, di ogni forma, materiale e colore. Quale scegliere? Il collare staccabile, quando va ad impigliarsi a qualcosa, si apre e va quindi ad impedire episodi di soffocamento. Questo è il tipo di collare perfetto per i cani che vivono nei giardini e che trascorrono diverso tempo senza la sorveglianza del proprietario.

La pettorina, invece, è perfetta per una passeggiata. Quando il cane prova a correre, mentre è al guinzaglio, non sente la pressione del collare intorno al collo.

Molto importante è anche la taglia del collare: deve essere quella giusta. Come capirlo? Basta misurare con le proprie mani. Nel collare devono entrare due dita e questo controllo va effettuato a distanza di tempo, perché l’animale può dimagrire o ingrassare.

Credit: Bright Side/YouTube

Il secondo errore, è quello di lasciare il cane in auto da solo, soprattutto con le alte temperature. Questo non deve mai essere fatto!

Passiamo ora alla pulizia dei denti. Questa è una cosa molto importante ed è bene cominciare quando è ancora un cucciolo. In questo modo, l’animale si abitua a farsi pulire i denti. Si può chiedere consiglio al veterinario. Non è necessario dire che non bisogna usare spazzolini o dentifrici destinati agli esseri umani!

Cosa non dare da mangiare al nostro Fido

Per quanto, invece, riguarda il cibo, bisogna sapere che quello per umani non va bene per i cani, perché spesso contiene troppo sale o troppi grassi. Cibi come frutta o noci possono addirittura essere tossici! Alcuni alimenti, come il burro di arachidi, contengono xilitolo e come ogni proprietario già sa, questo alditolo è fatale per i cani.

Per quanto riguarda le passeggiate, il video informativo consiglia di non portare un cucciolo dove sono altri cani, ma di aspettare che diventi adulto. Per quale motivo? I cuccioli amano giocare e non capiscono quando il loro atteggiamento possa infastidire un altro cane. Non sempre gli animali adulti rispondono positivamente ad una personalità giocosa. Potrebbe essere morso o potrebbe contrarre più facilmente malattie trasmesse da altri amici a quatto zampe.

Non picchiare il cane. Non va assolutamente bene picchiare il cane per insegnargli l’educazione. Usare una punizione fisica è crudele ed offensivo. Hanno bisogno di una guida gentile e di certo non di una persona di cui avere paura. Esistono molti programmi di formazione che insegnano come addestrare un cane.

Un altro dei 12 errori è quello di non fornire abbastanza stimolazione. Proprio come gli esseri umani, i cani bramano la stimolazione fisica e mentale. Hanno bisogno di giocare e fare esercizio fisico. Ricordate che un cane annoiato spesso si comporta male!

Altri errori da non commettere

Credit video: BRIGHT SIDE – YouTube

Molto importante è proteggere il cane in macchina. Non farlo, è un errore! Molti incidenti automobilistici coinvolgono anche i cani. Esistono diversi modi per proteggerli: cinture di sicurezza, seggiolini o trasportini fissabili.

Non bisogna urlare al cane! Urlare non è assolutamente un buon modo per disciplinare il proprio animale. La paura che nasce nell’animale può portare a conseguenze che graveranno sul resto della sua vita.

Credit: Bright Side/YouTube

Tra gli ultimi errori c’è il trattamento contro i parassiti. Bisogna sempre tenere il passo con la cura del proprio cane. I morsi di una zecca possono causare gravi problemi di salute. Le pulci possono portare all’anemia e alla filaria.

Non lasciare oggetti in giro, che possano ferire il cane. Ogni proprietario non può tenere d’occhio il cane 24 h su 24. Per questo è importante proteggerlo dall’ambiente che lo circonda. Attenzione a non lasciare cavi scoperti, medicine, oggetti affilati o piccoli oggetti che possano portare ad un soffocamento.

L’ultimo errore riguarda il trascurare i problemi di salute specifici per la razza del proprio cane. Alcune razze sono purtroppo soggette a cancri, problemi dentali o displasie dell’anca.