Come pulire la lavastoviglie? Consigli utili per farla tornare profumata e splendente

Come pulire la lavastoviglie? Quali sono i rimedi più efficaci per disinfettarla e non farle fare cattivo odore? La lavastoviglie non si lava da sola, sembra assurdo ma, come abbiamo già visto anche per la lavatrice, questi elettrodomestici si devono pulire.

La lavastoviglie è un elettrodomestico comodo e molto utile che ci aiuta nella gestione della casa e ci permette di avere piatti sempre puliti e ben igienizzati. Con il passare del tempo però i bicchieri e le posate perdono brillantezza a causa del calcare accumulato nella lavastoviglie.

Esistono tanti detergenti specifici per pulire la lavastoviglie, ma è possibile usare anche tanti rimedi naturali, che sono ecologici, efficaci e anche economici.

Come pulire la lavastoviglie con aceto e bicarbonato

La lavastoviglie va pulita regolarmente, disinfettata e anche profumata, per eliminare quell’odore di umido che resta al suo interno dopo i lavaggi. Per pulire la lavastoviglie potete estrarre i cestelli e lavarli nel lavandino usando acqua e sapone per i piatti.

Per eliminare il calcare e le incrostazioni vi consigliamo di usare il bicarbonato oppure l’aceto bianco, sono davvero efficaci in questi casi.

Mettete acqua e bicarbonato in una vaschetta e immergete una spugna abrasiva, passatela su tutta la superficie e le griglie e insistete un po’ dove ci sono incrostazioni. Se preferite l’aceto andrà benissimo uguale e vi aiuterà a eliminare i cattivi odori.

Fate lo stesso anche all’interno della lavastoviglie, pulite le pareti e disinfettate anche il fondo. A questo punto potete completare con un lavaggio a vuoto ad alta temperatura che potete fare o con il bicarbonato o con l’aceto.

Se usate l’aceto dovete metterne circa un litro dentro la lavastoviglie, se usate il bicarbonato ne basteranno 100 grammi. Avviate un lavaggio e ad alta temperatura e, se volete, mettete all’interno anche degli agrumi che regaleranno alla lavastoviglie un ottimo profumo.

Come pulire l’esterno della lavastoviglie

L’esterno della lavastoviglie potete pulirlo con uno sgrassatore o un detergente per le superfici. Se preferite i rimedi naturali potete usare una soluzione a base di acqua, aceto e bicarbonato.

Mescolate tutto in una ciotolina e poi, con un panno in microfibra, igienizzate tutta la superficie.

Sciacquate con un panno umido e asciugate bene, in modo da non lasciare aloni.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay