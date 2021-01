Come pulire la macchina del caffè in modo perfetto: tutti i trucchi e i consigli

Come pulire la macchina del caffè? Consigli utili per evitare che il calcare danneggi il nostro elettrodomestico

Scopriamo insieme come pulire la macchina del caffè e mantenerla sempre perfettamente funzionante. La macchinetta dell’espresso è uno degli elettrodomestici più importanti che si hanno in casa, se si rompe e la mattina si resta senza caffè è una tragedia!

La macchina del caffè va pulita regolarmente e, in generale, necessita di una manutenzione continua, per evitare l’accumulo del calcare. Massima attenzione anche alla proliferazione batterica e alla sporcizia che si crea sia nel contenitore dell’acqua, che nell’accessorio per fare il cappuccino.

Come pulire la macchina del caffè, consigli utili

La prima volta che si decide di pulire la macchina del caffè è meglio prendere il libretto di istruzioni e leggere cosa consiglia la casa produttrice. Ogni azienda consiglia strategie per la decalcificazione e prodotti e indicazioni per evitare che il calcare vada a fare danni.

Per eliminare il calcare si possono utilizzare acqua e aceto. Preparate una soluzione con due terzi di acqua e un terzo di aceto bianco e versatelo nella vaschetta dell’acqua.

Accendete la macchinetta e procedete come quando si prepara un normale caffè. L’acqua all’inizio sarà opaca perché piena di calcare. Procedete così fino a quando l’acqua non verrà fuori trasparente.

Lo step successivo consiste nell’eliminare l’aceto dalla macchinetta. Fate la stessa operazione di prima mettendo nella vaschetta solo l’acqua. Fate andare la macchina per 2 – 3 volte in modo da eliminare tutte le tracce di aceto.

Dopo di che preparate un finto caffè: mettete nel apposito contenitore appena un cucchiaino di caffè e fate andare la macchina. Ripetete questa operazione un paio di volte e poi preparate il vostro caffè, quello vero stavolta!

La pulizia della macchina del caffè va fatta circa una volta al mese. Evitate di arrivare ai malfunzionamenti della macchinetta, perché il calcare è sempre insidioso e può fare danni irreversibili.

Consigli per fare un buon caffè in casa

La macchinetta del caffè permette di preparare in casa un ottimo espresso, come quello del bar. Usate del caffè di buona qualità e cercate di usare quello che rende meglio con il vostro apparecchio.

In alcuni casi il caffè è troppo sottile e nella macchinetta esce male, vi basterà cambiare marca.

Foto Pixabay