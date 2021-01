Come pulire la moquette con attenzione: prodotti naturali e trucchi geniali

Come pulire la moquette? Consigli utili e dritte per igienizzare questo materiale

Come pulire la moquette? Quali sono i trucchi e i rimedi più efficaci per rimuovere lo sporco? La moquette è un rivestimento in tessuto, sicuramente molto bello, ma anche delicato. Richiede molta attenzione e una cura giornaliera, è importante non far accumulare sporcizia, peli di animali, residui di cibo e macchie.

La moquette va pulita ogni giorno in modo da mantenerla sempre in perfetto stato. Non serve lavarla ogni giorno, ma almeno spazzolarla o passare l’aspirapolvere è caldamente consigliato.

Se scegliete di mettere la moquette in casa dovete acquistare anche un aspirapolvere specifico che ci permetta di pulire e igienizzare il tessuto.

Esistono dei kit appositi per prendersi cura della moquette che comprendono strumenti e accessori necessari per pulire affondo le fibre del tessuto.

Come pulire la moquette in modo perfetto

La prima cosa da fare per pulire la moquette è passare uno spazzolone per pavimenti, quelli con le setole rigide. Potete prenderne uno classico oppure usare gli appositi accessori della scopa elettrica o altri elettrodomestici.

Una volta fatto questo passate l’aspirapolvere per raccogliere tutti i residui e lo sporco incrostato sul tessuto. Vi serve un aspirapolvere potente che possa aspirare bene i residui, quindi vi consigliamo di pulirlo spesso e igienizzare i filtri.

Consigli per lavare la moquette

La moquette si può lavare in vari modi: i più comuni sono con mousse o spray specifici, con il vapore o con trattamenti professionali. Se usate mousse o spray vi basterà spruzzare il prodotto e lasciarlo agire, poi spazzolate e raccogliete tutto con l’aspirapolvere.

Fate arieggiare l’ambiente per 30 – 40 minuti per eliminare l’odore del sapone.

Se preferite un rimedio ecologico potete usare il bicarbonato, lo mettete sulla moquette e lo lasciate agire per 30 minuti. Poi spazzolate tutto e raccogliete i residui con l’aspirapolvere.

Lavare la moquette a vapore

È possibile usare anche la vaporella o la scopa a vapore, in modo da pulire senza bagnare e inumidire troppo il tessuto. Una o due volte l’anno potrebbe essere necessario fare una pulizia più approfondita con servizi professionali, soprattutto se avete animali domestici o ci sono delle infiltrazioni di acqua e umidità.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay