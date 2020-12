Come pulire l’aspirapolvere ed evitare che si blocchi o si rompa: trucchi e consigli

Ecco tutti i consigli su come pulire l'aspirapolvere e mantenerla in ottimo stato

Come pulire l’aspirapolvere? Quali sono i metodi migliori per mantenerlo in ottime condizioni? L’aspirapolvere ci aiuta moltissimo nelle pulizie di casa, in pochi minuti ci permette di eliminare polvere e sporcizia, ma bisogna prendersi cura anche di lui.

Per mantenere l’aspirapolvere in buono stato dobbiamo prendercene cura. È necessario pulirlo regolarmente ed evitare che si blocchi o si rompa perché la sporcizia ostruisce gli ingranaggi. Un aspirapolvere sporco o ostruito aspira con poca forza e quindi, in pratica, non pulisce bene e non è efficiente.

Esistono varie tipologie di aspirapolvere, i più comuni sono quelli con sacchetto o senza che vano puliti in modo leggermente diverso. Per evitare di rovinare l’aspirapolvere è bene leggere le istruzioni e capire come pulirlo e lavarlo. Bastano poche accortezze per mantenere il nostro fedele elettrodomestico in perfetto stato, e per tanto tempo.

Pulire l’aspirapolvere dopo ogni utilizzo?

Bisogna pulire l’aspirapolvere dopo ogni utilizzo? La risposta è si. Se non volete metterlo a rischio è meglio eliminare subito la sporcizia. Prima di riavvolgere il tubo e posare l’aspirapolvere, pulite la spazzola. Eliminate peli, capelli e ciuffi di polvere.

Potete anche staccare la spazzola dal tubo e usare quest’ultimo per aspirare tutte le tutte le impurità. Una volta a settimana, o quando vi rendete che è necessario, vi consigliamo di lavare la spazzola usando un panno in microfibra imbevuto con acqua e aceto.

Ogni due mesi circa vanno pulite le bocchette intercambiabili, il battitappeti e il tubo rigido, potete usare il detersivo per piatti o il sapone di Marsiglia oppure acqua, aceto e bicarbonato.

I filtri dell’aria sono più delicati, vanno estratti e puliti con un panno umido. Prima di rimontarli dovete asciugarli con un phon ad aria fredda

Come pulire l’aspirapolvere con sacchetto

L’aspirapolvere con il sacchetto è molto comoda e igienica perché la sporcizia finisce direttamente nel sacchetto, basta semplicemente estrarlo e buttarlo via.

Il sacchetto va eliminato quando è pieno per circa 2/3, perché potrebbe diminuire l’efficienza dell’apparecchio. Prima di mettere un nuovo sacchetto lavate l’interno con acqua e aceto, usando un panno umido e ben strizzato.

Consigli per pulire l’aspirapolvere senza sacchetto

L’aspirapolvere senza sacchetto bisogna controllarlo regolarmente e svuotarlo prima che il serbatoio si riempia o si intasi troppo. Versate tutta la sporcizia nella spazzatura e cercate di pulire l’interno con un panno.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay