Scopriamo insieme come pulire la pipì del cane dal divano e quali sono i rimedi più efficaci. Gli animali vanno educati sin da quando sono cuccioli, regole chiare e lineari vengono recepite bene e il cane eviterà di prendere certe cattive abitudini.

Per pulire il divano useremo dei rimedi naturali, in modo da non rischiare di rovinare il tessuto.

Come evitare che il cane sporchi il divano

Pulire la pipì del cane sul divano non è difficile ma bisogna agire tempestivamente, prima che l’urina e i cattivi odori penetrino nei tessuti. Il cane potete rimproverarlo sul momento, per fargli capire che quello che ha fatto è sbagliato.

Dopo qualche minuto non riuscirà più a legare il rimprovero alla pipì, quindi meglio cambiare approccio. In questi casi prevenire è meglio che curare, o meglio rimproverare!

Quello che vi consigliamo è di far uscire più spesso il vostro cane, se tre volte non sono sufficienti, aumentate a quattro o cinque al giorno. I cani non sono dispettosi e non fanno queste cose per infastidire il padrone.

Aiutatelo anche voi a poter fare la pipì in giardino o fuori casa quando ne sente la necessità. Se il problema continua anche aumentando le passeggiate, è bene consultare il veterinario per capire se c’è qualche problema.

Consigli su come pulire la pipì del cane dal divano

La pipì del cane va pulita prima possibile, quindi se vi accorgete che Fido sta combinando questo guaio, prendete subito il necessario per fare una pulizia profonda.

Mettetevi i guanti e tamponate la pipì con dei fogli di carta assorbente, per eliminarne il più possibile. Se è possibile farlo, togliete le federe e i cuscini, e lavateli in lavatrice a 40°C, aggiungendo al sapone e all’ammorbidente anche mezzo bicchiere di aceto bianco.

Nell’imbottitura del divano, dove il cane ha fatto pipì, mettete un bel po’ di bicarbonato e cospargetelo bene su tutta la zona in cui è rimasto l’alone. Lasciate così per due ore in modo che il bicarbonato assorba la pipì e il cattivo odore.

Con una spazzola eliminate tutto il bicarbonato, che nel frattempo si sarà inumidito. Prendete un flacone spray e mettete dentro 100 ml di acqua e 100 ml di aceto bianco, e mescolate bene.

Nebulizzate il composto sulla zona sporca del divano e poi pulite e strofinate con un panno in microfibra per togliere alone e macchia. Fate asciugare bene e, se serve, ripetete questa operazione.

