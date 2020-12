Come pulire le decorazioni natalizie: trucchi e consigli per addobbi e ghirlande

Pronti per fare l’albero di Natale? Prima però vediamo insieme come pulire le decorazioni natalizie, eliminare la polvere e farle splendere! Le decorazioni di Natale le abbiamo conservate l’anno scorso e da allora non le abbiamo più toccate, come le ritroveremo?

Se le avete riposte bene e con cura, messe al sicuro e ben chiuse, saranno quasi perfette. Se invece le avete conservate un po’ alla rinfusa, è probabile che saranno piene di polvere e di sporcizia. A Tutto c’è rimedio, basta solo un po’ di impegno e di tempo.

Come spolverare le decorazioni natalizie

Le decorazioni natalizie vanno sempre spolverate e pulite prima di metterle nell’albero di Natale e in giro per casa, in modo da non portare polvere extra negli ambienti della casa.

Le palline e gli oggetti da appendere all’albero li potete spolverare con un panno in microfibra o un panno antistatico che elimineranno in pochi secondi ogni traccia di polvere.

Gli oggetti più grandi, decorati o con applicazioni li potete spolverare con una bomboletta di aria compressa per la tastiera del computer. In questo modo anche se sono delicati o con parti incollate non rischiate di rovinarli.

Se avete decorazioni e oggettini pregiati, molto antichi o delicati vi consigliamo di usare un panno delicato oppure di spruzzare l’aria compressa a distanza, in modo che il getto non sia troppo forte.

Come pulire le decorazioni natalizie con acqua e sapone

Le decorazioni natalizie classiche si possono lavare con acqua e sapone. Se avete degli oggetti in vetro o dipinti a mano oppure con applicazioni, è meglio non utilizzare l’acqua perché potrebbero rovinarsi.

Per pulire le decorazioni in plastica o legno vi basterà riempire una vaschetta di acqua tiepida e aggiungere un pochino di sapone neutro. Mescolate l’acqua e immergete le decorazioni, poche per volta. Sciacquate sotto l’acqua corrente e poi fate asciugare i vostri oggettini su un panno in microfibra.

Le decorazioni più delicate potete immergerle per pochi secondi e poi sciacquarle con l’acqua, tamponatele con un panno asciutto e fatele asciugare.

Le decorazioni dipinte a mano o fatte in casa dai bambini potete lavarle con un panno in microfibra umido e ben strizzato. In alternativa potete usare uno spazzolino a setole morbide o un pennellino, in modo da fare una pulizia mirata e molto attenta.

