Natale è ormai alle porte e tutti verso la fine di novembre iniziano a pensare a come creare una perfetta atmosfera natalizia. Tuttavia, può capitare di ritrovarsi in pieno periodo natalizio senza avere alcuna idea per la testa o con un addobbo poco convincente. Ecco i 10 errori da evitare per addobbare l’albero di Natale.

Senza alcuna ombra di dubbio, Natale è il periodo più atteso dell’anno e il simbolo più comune che meglio possa rappresentarlo è l’albero di Natale. Sebbene possa sembrare la decorazione più facile da eseguire, nel farlo si commettono molti errori comuni. Quali sono i 10 consigli da seguire per ottenere un addobbo perfetto? Scopriamolo insieme.

Il supporto metallico a vista deve essere camuffato. Mai far vedere la basa che supporta l’abete, è necessario nasconderla con una bella decorazione. Per esempio una cesta in vimini e dei contenitore in legno. Un altro degli errori ricorrenti è mettere le luci in modo poco carino. Il consiglio da seguire è anche quello di nascondere il più possibile i fili elettrici delle luci.

Un punto fondamentale sono i rami i quali devono essere aperti in maniera corretta altrimenti il risultato sarà deludente. Per quanto riguarda l’addobbo, è consigliato non esagerare nella scelta dei colori. Infatti, scegliere un set di massimo tre colori è sufficiente.

Per le luci invece, bisogna cercare di illuminare il più possibile il vostro albero di Natale. Inoltre , è anche importante la punta di quest’ultimo, può essere utilizzato un fiocco o anche una stella. Un fattore da non trascurare è la posizione dell’albero, la stanza in cui scegliete di inserirlo non deve essere né grande né piccola.



Peraltro, bisogna posizionare l’albero in modo corretto per evitare un’eventuale inclinazione. Un altro errore comune è la scelta della grandezza dell’albero la quale deve essere rapportata alle dimensioni della stanza. L’ultimo consiglio da seguire è quello che risiede nella scelta dei colori, è opportuno scegliere sempre colori sobri e semplici in modo dea avere un risultato finale perfetto.