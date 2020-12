Come pulire le lime per le unghie: trucchi e consigli per un’igiene perfetta

Consigli utili su come pulire le lime per le unghie e averle sempre ben igienizzate

Come pulire le lime per le unghie? Quali sono i trucchi per disinfettarle e averle sempre pulite? Le lime per le unghie si utilizzano durante la manicure, ma anche per i piccoli ritocchi che si fanno ogni tanto.

Sono indispensabili per dare una forma omogenea e carina a tutte le unghie, sia quelle delle mani che quelle dei piedi.

Le lime per le unghie sono disponibili in vari materiali, esistono in metallo, vetro, ceramica e anche in cartone che, ovviamente, hanno una durata più limitata.

Lime diverse permettono di avere effetti diversi, in base al materiale cambia il grado di ruvidezza e bisogna scegliere quello più adatto alle nostre unghie.

Come pulire le lime per le unghie

Pulire le lime per le unghie è abbastanza semplice ma è importante farlo con costanza, per evitare che si accumulino germi e batteri che possono provocare infezioni. È ancora più importante pulire tutto se a usare le lime non siete solo voi, ma anche familiari.

Prendete le vostre lime e mettetele in una bacinella piena di acqua tiepida. Aggiungete un pochino di sapone neutro per le mani e mescolate, lasciate agire per circa 15 minuti.

Trascorso questo tempo prendete uno spazzolino (che non usate per l’igiene dentale) e strofinate bene tutti gli angoli delle lime, per rimuovere eventuali residui. Il sapone avrà fatto ammorbidire le incrostazioni e quindi sarà facile rimuoverle con lo spazzolino.

Sciacquate bene tutto sotto l’acqua corrente e poi mettete le lime su un panno di microfibra asciutto. Prima di posarle e conservarle, asciugatele con cura ed eliminate ogni traccia di umidità.

Le lime di carta e cartone è meglio non metterle ammollo in acqua perché si potrebbero rovinare. In questo caso è meglio pulirle velocemente e asciugarle direttamente. In inverno potete anche usare il phon per capelli in modo che il cartone non si impregni di umidità.

Come conservare le lime per le unghie

Le lime per le unghie vanno conservate al chiuso, lontano dalla polvere e dalle impurità. Potete acquistare i classici contenitori in plastica rigida con la chiusura ermetica, creati proprio per il make up e i prodotti per la manicure.

Se non li avete potete usare una bustina di plastica con la chiusura ermetica o anche una bustina per surgelare ben chiusa con un nodino.

Foto | Pixabay