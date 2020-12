Come pulire le monete e igienizzarle: trucchi e consigli per rimuovere i batteri

Come pulire le monete? Consigli e trucchi per igienizzarle e farle tornare come nuove

Come pulire le monete? Quali sono i trucchi per igienizzarle e farle tornare brillanti? Le monete sono oggetti con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, le teniamo nel portafogli, in tasca e in macchina e le usiamo per pagare parcheggi e per le piccole spese quotidiane.

In epoca Covid potrebbe essere saggio lavare le monete e igienizzarle, magari prima di metterle in macchina e farci una piccola scorta per le spese quotidiane.

La stessa pulizia, certamente con più leggerezza, si può fare anche per le monete antiche che con il passare degli anni tendono a ossidarsi e a perdere brillantezza.

Come pulire le monete

Le monete di uso quotidiano non è necessario pulirle ogni volta, basta semplicemente lavarsi le mani dopo aver toccato i soldi. Questa buona abitudine vale sempre, perché il denaro passa di mano in mano e non è certamente igienico poi, toccarsi il viso o mangiare.

Se volete sentirvi sicuri potete lavare le monete con acqua e sapone per le mani. Prendete una bacinella e riempitela di acqua tiepida, aggiungete il sapone neutro per le mani o il detersivo per piatti e mescolate. Immergete le monete e strofinatele con una spugnetta.

Lasciate le monete nella vaschetta per 10 minuti e poi sciacquatele sotto l’acqua corrente. Asciugate le monete con un panno in microfibra oppure con i fogli di carta assorbente da cucina.

Consigli per pulire le monete antiche

Le monete antiche sono oggetti da collezione e vanno pulite con le dovute attenzioni, per evitare di rovinarle e fargli perdere valore. Polvere, germi e sporcizia si depositano sulle monete e creano delle stratificazioni che vanno a intaccare la texture della moneta.

Il metallo si ossida, diventa opaco e le monete perdono la loro naturale brillantezza.

Le monete molto antiche e di valore è consigliabile non lavarle in casa. In questi casi è meglio rivolgersi a un professionista che possa pulirle senza intaccare tutti i dettagli e i segni del tempo che vengono considerati un valore aggiunto.

Se andate a un mercatino e comprate delle monete oppure se le trovate in soffitta o in garage, potete lavarle in casa usando alcuni rimedi naturali sicuri.

Il primo metodo è sempre il lavaggio con acqua e sapone neutro che elimina tutta la sporcizia. Nella maggior parte dei casi, è sufficiente questo tipo di pulizia per far tornare le monete come nuove.

Se le monete sono ancora sporche potete usare una soluzione a base di alcol isopropilico e sale, le lasciate ammollo e poi le sciacquate con cura.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay