Come pulire le ringhiere del balcone e rimuovere ogni residuo: trucchi e consigli

Consigli utili su come pulire le ringhiere del balcone in base al materiale

Scopriamo insieme come pulire le ringhiere del balcone e rimuovere tutto lo sporco e le incrostazioni. Le ringhiere del balcone sono sottoposte a freddo, pioggia, neve, gelo, sole e vento, per quanto siano resistenti hanno bisogno di manutenzione.

La pulizia del balcone viene sempre trascurata in inverno perché dopo 10 minuti torna tutto sporco come prima. È importante fare delle pulizie periodiche anche per accertarsi che non ci siano problemi, che la vernice non stia cedendo o il legno sia ancora ben protetto.

Vediamo insieme qualche consiglio su come pulire le ringhiere del balcone in base al materiale con cui sono realizzate.

Come pulire le ringhiere del balcone in legno

Le ringhiere del balcone in legno sono le più belle, ma anche quelle più delicate e che richiedono maggiore manutenzione. Prima che arrivino l’autunno e l’inverno, le ringhiere in legno vanno protette con un isolante in modo che l’acqua non le rovini.

Il legno tende ad assorbire l’acqua e dopo un po’ si gonfia, quando però si asciuga si sgonfia e questo, a lungo andare, può creare problemi. I trattamenti specifici vanno fatti ogni anno, per fare in modo che il legno duri a lungo e sia sempre bello.

La pulizia ordinaria delle ringhiere in legno potete farla con un panno umido, passatelo su tutta la superficie e, se serve, potete lavarle con acqua e aceto.

Ringhiere in acciaio, ferro battuto o alluminio: ecco come pulirle

Questa tipologia di ringhiere potete pulirla periodicamente, ma almeno una volta l’anno dovete verniciarle e isolarle bene, per evitare l’ossidazione e la ruggine. Potete usare vari detergenti come acqua e bicarbonato oppure acqua con aceto e sale.

Vanno benissimo il sapone di Marsiglia e il detersivo per piatti ben diluito. Lavate la superficie con una spugnetta abrasiva ed eliminate tutte le incrostazioni e lo sporco.

Come pulire le ringhiere in cemento

Le ringhiere in cemento sono le più resistenti e se sono state fatte bene dureranno per tanti anni senza creare problemi. Per pulire le ringhiere potete passare una scopa su tutta la superficie per rimuovere la polvere e la sporcizia.

Dopo di che lavate la ringhiera con una spazzola a setole dure imbevuta con un misto di acqua e bicarbonato. Se preferite potete anche usare acqua e sapone di Marsiglia.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay