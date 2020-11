Come pulire per bene il colletto delle camicie: tutti i trucchi

Qualche consiglio per pulire il colletto delle camicie in modo perfetto

Come si fa a pulire il colletto delle camicie? Come si eliminano le macchie e l’odiosa colorazione giallina? Che siano bianche o colorate le camicie si sporcano sempre molto facilmente e anche dopo un lavaggio in lavatrice, restano delle tracce di sporco.

Il colletto delle camicie si annerisce, si macchia e diventa anche giallino. Capita spesso che la camicia è pulita e profumata ma il colletto resta sporco e unto.

La causa principale è il sudore che si impregna e che, man mano, penetra nei tessuti fino a creare delle macchie difficili da eliminare.

Scopriamo insieme tutti i trucchi per prenderci cura del colletto delle camice e farli tornare come nuovi!

Pulire il colletto delle camicie con i rimedi naturali

Bicarbonato e ammoniaca sono i migliori rimedi naturali per pulire il colletto delle camicie, ma anche i polsini. Il primo metodo che vi consigliamo è quello a base di bicarbonato.

Mettete in una ciotola 2 parti di bicarbonato e una parte di acqua, mescolate e spalmate il composto sul colletto. Fate riposare per 30 minuti e poi passateci una spugna oppure uno spazzolino da denti. Sciacquate bene e accertatevi che la macchia sia passata.

Se volete provare con l’ammoniaca dovete invece prendere un batuffolo di cotone e inumidire il colletto e i polsini della camicia. Versate sopra l’ammoniaca e stendetela bene.

Lasciate agire per 30 minuti. Trascorso questo tempo dovete mettere sulla macchia del borotalco il modo che assorba tutta l’ammoniaca e anche il cattivo odore.

Sciacquate bene la camicia e poi lavatela come fate di solito, a mano o in lavatrice.

Trucchi per pulire il colletto delle camicie

Per mantenere pulito il colletto delle camicie è importante non far penetrare le macchie. Se vi accorgete che iniziano a comparire e non passano dopo il lavaggio in lavatrice, vi suggeriamo di trattarle prima.

Un modo semplice ed efficace per avere le camicie sempre perfette è dedicare qualche minuto alla pulizia del colletto.

Pretrattate questa zona con il sapone, lasciatelo agire per 10 minuti e poi infilate la camicia in lavatrice. Potete usare il sapone neutro, il sapone di Marsiglia, il detersivo per i piatti e, nei casi più estremi, anche lo shampoo per i capelli.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay