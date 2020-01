Come rinnovare casa e capire che è il momento di farlo Stanca di vedere il solito ambiente? Ecco come capire quando arriva il momento di cambiare qualcosa

Siete stanche di vedere sempre gli stessi ambienti? Capita a tutte nella vita anche perché la casa è il nostro rifugio sicuro e abbiamo il diritto e il dovere di mantenerlo al meglio.

Una casa non andrebbe mai trascurata anche se sappiamo bene che mantenerla non è semplice. Ma non si tratta solo di gusto estetico, le ragioni per cui dobbiamo rinnovarla riguarda anche il lato pratico: prendersi cura della propria casa abitualmente ci consente di intervenire successivamente il meno possibile.

Rinnovare casa, quando è il momento

Può capitare che qualche lavoro di ristrutturazione sia più urgente di quello che si crede. Ecco perché non c’è momento migliore dell’inizio anno per capire come e dove intervenire. Spesso infatti tendiamo a trascurare alcuni aspetti delle nostre abitazioni che con il passare del tempo tendono a peggiorare facendoci spendere il doppio per sistemarli.

Prima, però, di procedere con i lavori veri e propri di rinnovamento e ristrutturazione il consiglio è quello di stabilire un budget preciso per non farsi prendere la mano da arredi di design costosissimi o tecnologie dell’ultimo momento.

Appuntarsi gli obiettivi futuri

Un’altra domanda da porsi, prima di iniziare qualsiasi lavoro in casa riguarda gli obiettivi futuri. Se ad esempio si è intenzionati ad allargare la famiglia nel breve tempo bisogna tenere in considerazione anche questo e magari progettare uno spazio per il bambino che arriverà.

Tenete in considerazioni tutte le variabili da qui a un paio d’anni, anche se tutto è in continuo mutamento, avere chiari gli obiettivi di vita del prossimo periodo di aiuterà a non rimettere mano al portafogli, almeno non subito.

Lo stato della casa

Se avete deciso di rinnovare casa e avete già prestabilito un budget, è il momento di capire quali sono le priorità. Anche se si tratta di un semplice restyling di complementi d’arredo, una volta che siete in procinto di iniziare i lavori vi conviene valutare se intervenire anche su altri aspetti.

Ad esempio: com’è lo stato delle finestre? In che condizioni sono i rubinetti e le tubature? Valutate anche lo stato delle pareti in caso queste abbiamo bisogno di una rinfrescata. Dopo aver fatto tutte queste considerazioni potete dare nuovo volto alla vostra casa e renderla come avevate sempre sognato.