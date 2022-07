5 giochi di magia per un divertimento formato famiglia

I giochi di magia piacciono a tutti, agli adulti e ai bambini, per quell’alone di mistero che comunque lasciano, anche quando il trucco c’è e si vede. O si legge nel manuale di istruzioni. Per un divertimento formato famiglia o per una piacevole serata con gli amici, non c’è niente di meglio di qualcuno che si improvvisa mago.

I giochi di magia possono diventare sempre un’ottima idea regalo da fare ai bambini, magari per Natale. O un gioco in scatola da tenere in casa per serate casalinghe in famiglia o con gli amici. Su Amazon sono molte le proposte dei migliori brand.

Ecco, allora, la selezione dei 5 giochi di magia seguendo le recensioni di chi li ha acquistati e li ha anche testati a casa, divertendosi un mondo!

Carta Mundi 22567070 – Carta Magic – 25 trucchi per un gioco di carte

Il brand CartaMundi presenta il suo gioco di magia con le carte ideale per bambini dagli 8 anni in su. Ma il passatempo è ottimo anche per gli adulti. Ogni confezione contiene un libricino con 25 trucchi diversi spiegati e 3 livelli di difficoltà. Ci sono anche delle pratiche istruzioni video: le carte sono contenute in una scatola di metallo. Uno dei due mazzi brilla al buio!

Clementoni – Il Cappello Magico Giochi da Tavolo, Multicolore, 16184

Lo store Clementoni propone i suoi giochi di magia. Non solo il Cappello Magico, ma anche il Cubo Magico, la Scatola Magica e i Trucchetti Perfetti. Un classico per gli aspiranti maghi e stupire amici e parenti con 40 truchi contenuti all’interno della scatola. Tanti i giochi per diventare un perfetto illusionista, al quale il cilindro non può mancare. Età consigliata dai 7 anni in su.

Grandi Giochi – Kit Magia 300 Trucchi, Multicolore, GG-00297

Lo store di Grandi Giochi, invece, presenta il suo Kit di magia con 300 trucchi da illusionista facilmente realizzabili grazie ai tanti accessori che sono inclusi nella confezione. Trucchi con la tazza, con le palline magiche, con la mano, con le carte, con dadi, monete, penne, bacchette magiche e molto altro ancora.

Marvin’s Magic Set di giochi di prestigio 225 – Amazing Tricks

Marvin’s Magic presenta su Amazon il suo set di giochi di prestigio, con più di 225 trucchetti da scoprire e imparare. Sono facili da eseguire anche se si è alle prime armi: in una bella scatola nera o color argento, ecco i primi trucchi di magia e di illusionismo per bambini e ragazzi. Ma troviamo anche un libretto illustrato e semplice!

Marvin’s Magic – Set per Giochi di prestigio [Importato da UK]

Sempre lo stesso brand inglese Marvin’s Magic presenta il suo kit con magici trucchi e istruzioni segrete per imparare la lettura mentale, le magie con le carte e persino le levitazioni. Ideale dagli 8 anni in su. Tante idee per stupire famigliari, amici, colleghi con dei trucchetti che sono davvero unici e divertenti. Per provare e riprovare e diventare perfetti illusionisti.

