Parure di lenzuola Pantone per arredare la camera con il colore

Le parure di lenzuola Pantone, da combinare anche con federe, copripiumini, lenzuola con angoli di sotto o lenzuola di sopra, sono l’idea regalo perfetta da fare e da farsi per arredare la camera da letto con i colori migliori che si possano immaginare.

Pantone è il leader mondiale del colore, una garanzia per chi cerca le nuance di tendenza per quello che non riguarda solo la moda e il make up, ma anche l’interior design. Tanti i marchi che hanno stretto partnership per proporre accessori per la casa firmati dall’azienda.

Fonte foto da Pixabay

Su Amazon possiamo trovare tutta una serie di proposte che possono fare al caso nostro per poter arredare anche la camera da letto con i colori di tendenza decretati da Pantone. Scopri insieme a noi la nostra interessante selezione, con tante nuance tutte da scoprire.

Federa Pantone by Bassetti, Radiant Orchid viola, in tinta unita, misure 50 cm x 80 cm, 100% puro cotone

Il brand Pantone Universe by Bassetti unisce l’esperienza di due grandi aziende come Pantone, leader nel colore, e Bassetti, leader nella biancheria per la casa, per una collezione unica. Qui la federa Radiant Orchid Viola in tinta unita, in puro cotone al 100%, per portare in camera da letto una tonalità vivace e piacevole.

Sweet Home Pantone, Completo letto matrimoniale: Lenzuolo 240×280 cm, federe 50×80 cm, lenzuolo con angoli 180x200cm, 100% cotone percalle 200 fili. Per materassi fino a 25 cm – 2 piazze, Rosa/Bianco

Lo store Sweet Home, invece, presenta il completo per letto matrimoniale a due piazze, disponibile anche per letto singolo a una piazza, ideale per materassi fino a 25 cm di altezza. Disponibile in tanti colori, come il rosa e il bianco, ma anche blu, rosso, giallo, grigio, verde in abbinamento sempre con il bianco, propone lenzuolo di sopra, lenzuolo di sotto con angoli e due federe. Il tessuto è percalle di cotone 200 fili al 100%, morbido e piacevole al tatto.

SWEET HOME Pantone - Completo Letto Matrimoniale, Lenzuolo 240x280 cm, federe 50x80 cm, Lenzuolo con Angoli 180x200cm, 100% Cotone Percalle 200 Fili. Per materassi fino a 25 cm - 2 piazze, Rosa/Bianco SET LETTO 2 PIAZZE: un lenzuolo 240x280 cm, 2 federe 50x80 cm, bicolore con logo Pantone, un lenzuolo con angoli 180x200 cm, adattabile a materassi di altezza fino a 25 cm

TESSUTO: 100% percalle di cotone 200 fili con una struttura particolarmente fitta e per questo soffice e leggero. Un tessuto di particolare qualità e pregio, molto morbido e dai colori brillanti

COLORE: Lenzuolo tinta unita, lenzuolo con angoli bianco, federe bicolore. La tinta reattiva impiegata permette al colore di restare intatto nel tempo. Lavabile a 40° e facile da stirare

CERTIFICATO: certificato OEKO-TEX, lavorato con materiali privi di sostanze tossiche e nocive per la salute, nel rispetto per l'ambiente. Adatto sia per l'inverno che per l'estate

MIX & MATCH: l'assortimento di questa collezione include anche la parure copripiumino, con cui è possibile creare dei fantasiosi mix & match. Disponibili 10 nuance per ogni età e stile

Pantone™ – Completo per letto singolo, Lenzuolo 150×280 cm, Federa 50×80 cm, Lenzuolo con angoli 90×200 cm, 100% cotone percalle 200 fili. Per materassi fino a 25 cm – 1 piazza, Azzurro/Bianco

Sempre Sweet Home propone il suo lenzuolo singolo con lenzuolo di sopra, lenzuolo di sotto con angoli e federa, in cotone percalle 200 fili al 100%, disponibile in molte nuance di colore, una più accattivante dell’altra. Scegliere non è facile, perché tutte le tonalità sono strepitose.

Pantone™ - Completo Letto Singolo, Lenzuolo 150x280 cm, Federa 50x80 cm, Lenzuolo con Angoli 90x200 cm, 100% Cotone Percalle 200 Fili. Per materassi fino a 25 cm - 1 piazza, Azzurro/Bianco SET LETTO 1 PIAZZA: un lenzuolo 150x280 cm, una federa 50x80 cm, bicolore con logo Pantone, un lenzuolo con angoli 90x200 cm, adattabile a materassi di altezza fino a 25 cm

TESSUTO: 100% percalle di cotone 200 fili con una struttura particolarmente fitta e per questo soffice e leggero. Un tessuto di particolare qualità e pregio, molto morbido e dai colori brillanti

COLORE: Lenzuolo tinta unita, lenzuolo con angoli bianco, federa bicolore. La tinta reattiva impiegata permette al colore di restare intatto nel tempo. Lavabile a 40° e facile da stirare

CERTIFICATO: certificato OEKO-TEX, lavorato con materiali privi di sostanze tossiche e nocive per la salute, nel rispetto per l'ambiente. Adatto sia per l'inverno che per l'estate

MIX & MATCH: l'assortimento di questa collezione include anche la parure copripiumino, con cui è possibile creare dei fantasiosi mix & match. Disponibili 10 nuance per ogni età e stile

Lenzuolo sotto con angoli per letto a una piazza, Bassetti Pantone Universe VAR.1643, Whisper White (Avorio)

Per chi cereca solo il lenzuolo sotto con angoli, ecco dal brand Pantone Universe by Bassetti il modello in cotone 100% in una tonalità tenue e versatile, che si abbina con tutto.

Pantone™- Parure copripiumino matrimoniale 255×200 cm, 100% cotone percalle 200 fili – 2 piazze, Double-face, Ottanio/Bianco

Infine, ecco il copripiumino matrimoniale 100% cotone percalle 200 fili, disponibile sia per letti da due piazze, quindi matrimoniali, sia per letti singoli da una piatta, in tantissimi colori tra cui scegliere.

Pantone™- Parure Copripiumino Matrimoniale 255x200 cm, 100% Cotone Percalle 200 Fili - 2 piazze, Double-face, Ottanio/Bianco SET MATRIMONIALE: Parure copripiumino da 2 piazze. Set composto da un sacco copripiumino 255x200 cm e da 2 federe 50x80 cm, 100% percalle di cotone 200 fili

TESSUTO: 100% percalle di cotone 200 fili con una struttura particolarmente fitta e per questo soffice e leggero. Un tessuto di particolare qualità e pregio, molto morbido e dai colori brillanti

BICOLORE: un lato color Pantone e un lato bianco ottico. La tinta reattiva impiegata per il tessuto permette al colore di restare intatto nel tempo. Lavabile a 40° e facile da stirare

CERTIFICATO: certificato OEKO-TEX, lavorato con materiali privi di sostanze tossiche e nocive per la salute, nel rispetto per l'ambiente. Adatto sia per l'inverno che per l'estate

MIX & MATCH: l'assortimento di questa collezione include anche il completo letto, con cui è possibile creare dei fantasiosi mix & match. Disponibili 10 nuance per ogni età e stile

Oltre alle parure di lenzuola Pantone, ecco altri accessori a tema da comprare su Amazon.