Si può cambiare un volto ad una camera da letto? Assolutamente sì, la si può “vestire” con dei letti in tessuto colorato, un modo inedito e originale per caratterizzare l’ambiente dedicato al relax e al risposo.

La camera da letto cambia personalità con i letti in tessuto colorato

Con testiera squadrata o arrotondata, alta o bassa, unita o divisa da due cuscini, il letto della zona notte è uno degli elementi d’arredo più importanti dell’intera abitazione.

Eppure, la funzionalità indubbia dell’oggetto ambito del nostro riposo, non deve andare di certo a discapito della bellezza perché anche se dormiamo, vi confermiamo che l’occhio vuole la sua parte.

Così, ecco che possiamo vestire la camera con grande personalità grazie ai letti in tessuto colorato, una presenza in grado, da sola, di caratterizzare l’intera zona notte.

Colori e modelli: come scegliere il complemento d’arredo del nostro risposo

Adatti a ogni stile e a ogni esigenza, i letti in tessuto colorato sono in grado di rendere l’ambiente della zona notte intimo e accogliente. Tra i colori che vanno per la maggiore troviamo il celeste, il grigio, il blu e in generale le tinte più fredde.

Non manca però, come è giusto che sia, l’audacia nell’arredamento. Chi vuole osare, infatti, può indirizzarsi su colorazioni vivaci e accese, come il rosa, il giallo e il rosso.

Ricordate sempre però, che la scelta del colore è molto importante per il vostro riposo e per tutte le sensazioni che quella determinata cromia riesce a trasmettervi. Il consiglio è quindi di restare su tinte tenui e pastello.

Letti in tessuto colorato e pareti: come creare il perfetto mix and match

Se l’idea di avere un letto rivestito con tessuti colorati vi affascina, probabilmente vi starete chiedendo cosa fare della parete dove il letto poggia.

Le ispirazioni, in questo caso, sono tantissime: potete optare per un tono su tono o sul contrasto, oppure su nuance neutre per non sbagliare nessun abbinamento.