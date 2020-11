Pulire gli specchi senza lasciare aloni? Ecco il trucco geniale che cambia la vita

Consigli e trucchi per pulire gli specchi senza lasciare aloni e farli brillare

Come pulire gli specchi senza lasciare aloni? Quali sono i segreti per farli brillare in modo perfetto? Gli specchi sono elementi d’arredo molto belli, sono eleganti, illuminano gli ambienti e li fanno sembrare più spaziosi.

Gli specchi devono essere sempre brillanti, se hanno macchie, aloni o polvere si vede subito e dà alla casa un aspetto trascurato e sporco.

Ci sono tante strategie per pulire gli specchi, c’è chi usa i detergenti specifici, chi preferisce gli sgrassatori e chi i rimedi naturali. In linea di massima va bene tutto, l’importante è dedicarci il tempo necessario per pulire bene, senza lasciare aloni e striature.

Pulire gli specchi con i rimedi naturali

Gli specchi si possono pulire in tanti modi, i più efficaci, ecologici e sicuri sono senza dubbio i rimedi naturali. Potete usare aceto bianco, alcool o bicarbonato di sodio, basta solo mescolarli con l’acqua e passarli con una spugnetta morbida. Per asciugare e lucidare è indispensabile un panno in microfibra.

Prendete una bacinella, riempitela di acqua e aggiungete due cucchiai di bicarbonato e mezzo bicchiere di aceto di vino bianco. Mescolate tutto e poi immergete una spugna, bagnatela e strizzatela leggermente e passate la soluzione sullo specchio.

Lavate bene tutta la superficie e ripassate più volte nelle zone che vi sembrano più unte o sporche.

Lavate la spugna e poi ripassatela sullo specchio per eliminare le tracce di bicarbonato e aceto. A questo punto prendete il vostro panno in microfibra, lavatelo e strizzatelo bene e passatelo sullo specchio, con movimenti dal basso verso l’alto.

Quando lo specchio vi sembra perfettamente pulite potete lasciarlo asciugare all’aria aperta oppure passare un panno in microfibra.

La schiuma da barba per pulire gli specchi senza aloni

Se il vostro specchio è molto sporco e l’unto non viene via con i metodi tradizionali, potete utilizzare la schiuma da barba. Mettete la schiuma su una spugna e passatela su tutta la superficie dello specchio. Se serve potete aggiungerne altra.

Con un panno in microfibra, bagnato e strizzato, togliete tutti i residui di schiuma da barba. Sciacquate il panno man mano che lo usate, in modo da eliminare la schiuma. Infine asciugate con un panno in microfibra asciutto e lucidate lo specchio con movimenti decisi.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay