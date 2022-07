Quale telecomando universale per la tv acquistare?

A cosa serve un telecomando universale per la tv? Quando acquistiamo un televisore ha già in dotazione questo strumento indispensabile per cambiare canale senza doversi alzare come si faceva negli anni Sessanta. Ma può capitare che si rompa, che non funzioni più bene o che si perda tra i cuscini del divano.

Ecco che su Amazon, allora, sono tanti i modelli di telecomando universale per la tv, da scegliere in base alla marca e al tipo di televisore che si ha in casa. Così da non dover più usare un bastone per cambiare canale a distanza. Alcuni sono anche già dotati di pulsanti specifici per accedere alle principali piattaforme di streaming.

Superior LG Replacement – Telecomando di ricambio universale compatibile con tutte le tv e le Smart TV di marca LG – Pronto all’uso, non richiede programmazione

Lo store di Superior Electronics propone su Amazon il telecomando di ricambio, anche con guscio di protezione, pronto all’uso, per dispositivi televisivi di marca LG. Compatibile con tutte le funzioni di Smart Tv, è pronto all’uso e non richiede alcuna programmazione.

EWO’S XRT140 – Telecomando universale per VIZIO Smart TV di ricambio XRT136, serie D, serie E, serie M P/PX-Series V

Lo store EWO’S, invece, presenta il suo telecomando universale compatibile con tutte le Smart TV VIZIO LED LCD HD UHD HDR Smartcast 4K 3D, tra cui serie D, serie E, serie M, serie P, serie PX, serie V, serie OLED. Non è necessaria alcuna programmazione, funziona non appena viene acceso. Le batterie non sono incluse nella confezione: ne servono 2 AAA da 1.5 V.

Telecomando per TV LG, Meliconi Personal 2 Plus, Nero & Meliconi Guscio Salvatelecomando Universale modello L

Lo store Meliconi su Amazon propone diversi modelli di telecomando universale, per tv LG, come questo modello, ma anche per Panasonic, Philips, Samsung, Sony, TCL/Thomson, Telefunken. Lo puoi trovare in vendita da solo o con guscio protettivo, così da far durare il tuo telecomando più a lungo e non avere paura se cade per terra. Non necessita di programmazione ed è pronto all’uso.

Telecomando universale di ricambio per tutti i televisori

Il brand Vtinvan su Amazon presenta XRT140, il telecomando per smart TV LED VIZIO serie D serie P serie V, con tastierino numerico e 6 tasti app. Non necessita di alcuna programmazione, è facile da usare. Funziona con 2 batterie alcaline AAA da 1.5 V, che non sono incluse nella confezione. Non dispone di funzione vocale o Bluetooth.

LG AKB72915244, Telecomando, Durevole Sostituzione Telecomando Universale per LG 32LV2530 22LK330 26LK330 32LK330 Smart TV LED LCD

Infine il brand Tihebeyan su Amazon propone il suo telecomando compatibile con la maggior parte dei televisori LCD, LED o al plasma con il marchio LG. Realizzato in ABS di alta qualità, è resistente e dura a lungo. Funziona con 2 batterie AA non incluse nella confezione: dispone anche di risparmio energetico e basso consumo quando è in funzione.

