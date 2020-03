5 motivi per cui ci innamoriamo Mi sono innamorata e non riesco a capire il perché

Gli sguardi, la complicità, quella gioia che ci fa esplodere il cuore: siamo innamorate, contro ogni aspettativa e pronostico. E nonostante cerchiamo delle ragioni per spiegare il sentimento che proviamo, la logica non ci aiuterà.

Al contrario la scienza può suggerirci delle ragioni per cui ci si innamora che a volte davvero possono sorprenderci. Perché incontriamo casualmente delle persone che rappresentano proprio ciò che stavamo cercando, anche se non lo sapevamo.

Chi si somiglia, si piglia

Sebbene molte persone credano che il vecchio detto “gli opposti si attraggano” sia più attuale che mai, gli studi dimostrano che questo non è proprio vero. Le somiglianze si attraggono perché l’amore romantico ha una serie di meccanismi di identificazione reciproca. Ci innamoriamo spesso di chi ci capisce e chi ci completa anche se questo non è estremamente evidente. Ci capita semplicemente di innamorarci delle persone che sono e che la pensano come noi.

Ti ricordano tua mamma o tuo papà

Questa spiegazione popolare è stata effettivamente supportata dalla ricerca scientifica. È molto facile innamorarsi di qualcuno che sia simile ai propri genitori. All’inizio questo potrebbe non essere ovvio, ma a guardare determinati atteggiamenti non sarà difficile identificarli in quelli che hanno mamma e papà. Potrebbe essere il mondo in cui sorridono o la simpatia, il senso di protezione.

La comunicazione

La comunicazione è probabilmente il fattore più decisivo nell’amore. Stare con qualcuno con cui si riesce facilmente parlare ci fa sentire bene. Tutti vogliono qualcuno che sia in grado di ascoltare senza essere accondiscendente ma con il quale confrontarsi e scontrarsi se è necessario.

La ricerca scientifica dimostra che dopo aver avuto una conversazione personale con qualcuno, ci si inizia a fidare e si sente una certa affinità emotiva: ecco perché potremmo innamorarci di chi sa ascoltarci.

Essere estroversi

La scienza conferma anche che le persone estroverse “ispirano più amore” rispetto alle persone timide e chiuse. Questo perché per queste persone sembra più facile comunicare e far sentire le persone più a loro agio.

Condivisione di esperienza

Se c’è una cosa che accomuna le persone, quella è l’esperienza. Capita spesso di sentirci vicino agli altri perché abbiamo condiviso la stessa storia, l’affinità si fa più intensa se il ricordo di quel passato è forte e doloroso. Non stupisce quindi instaurare un legame affettivo, anche piuttosto importante con chi ha un vissuto simile al nostro.

Non capiremo mai completamente la “logica” dell’amore. Tuttavia, la scienza offre alcuni indizi sul perché ci innamoriamo. Qualcuno di questi si applica alla vostra relazione?