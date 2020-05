Donna di 35 anni vuole sposare il figliastro di 20 anni La matrigna di 35 anni pronta a sposare il figliastro che di anni ne ha 20. Lo ha cresciuto dall'età di 7 anni

Dalla Russia arriva una storia destinata a far discutere in tutto il mondo. C’è una donna di 35 anni, nota influencer russa, che ha deciso di sposare il figliastro di 20 anni, che ha cresciuto da quando era solo un bambino di 7 anni. La matrigna che sposa il figliastro.

Marina Balmasheva ha 35 anni ed è una vera e propria star in Russia. È molto famosa su Instagram: sul social network può contare su quasi mezzo milione di follower che la segue in ogni attimo della sua vita condivisa online. Vive nella Russia occidentale ed è molto famosa per le sue foto e per la sua bellezza: ha subito un makeover impressionante. Negli ultimi tempi è famosa però per una scelta legata alla sfera amorosa.

La bella influencer 35enne ha deciso di sposare Vladimir, un ragazzo di 20 anni. Fin qui niente di strano o troppo particolare. E se vi diciamo che Vladimir è suo figliastro? E che lei lo ha cresciuto come madre da quando era solo un bambino che di anni ne aveva 7?

Quando Vladimir era piccolo, Marina (che pesava molto di più rispetto a oggi ed era decisamente in sovrappeso) lo ha cresciuto come se fosse suo figlio. All’epoca lei era sposata con Alexey Shavryn, l’ex marito che di anni ne ha 45 e che è il padre di Vladimir. Pensate che l’uomo ha scoperto della relazione tra moglie e figlio quando vivevano ancora insieme. Poi lei ha chiesto il divorzio.

Alexey Shavyrin e Marina Balmasheva sono stati sposati per 10 anni, poi si sono separati perché lei si era innamorata del figlio di lui. E l’amore era corrisposto. Anzi, lei ha detto di non aver mai amato l’ex marito e di non essere mai stata felice con lui.

Mentre ora è felice con l’ormai ex figliastro. Oggi si sente meglio. È dimagrita, si prende cura del suo corpo, è famosa. E si sente più giovane, anche merito del suo nuovo fidanzato, che ha intenzione di sposare.

A causa di tutta questa storia, però, le autorità hanno revocato alla donna i diritti di genitore per i 5 figli adottati con l’ex marito.