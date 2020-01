Imparare a stare da soli per stare bene con gli altri La solitudine fa brillare, ecco perché soltanto imparando a stare bene con noi stesse, possiamo stare bene con gli altri

Un proverbio antico ma sempre attuale insegna che è meglio stare soli che in cattiva compagnia. Mai frase fu più vera di questa anche se a dirla tutta, la solitudine oggi spaventa più di ogni altra cosa.

Eppure la solitudine, se affrontata nel mondo giusto può rappresentare una scelta e uno stile di vita che preparano ai cambiamenti e alle cose belle della vita. Perché troppo spesso ci si accontenta di un branco che non è il proprio solo per esigenza sociale più che personale.

Saper stare insieme, saper stare da soli

Imparare a stare soli ci consente di poter scegliere chi amare, senza vincoli e limitazioni alcune. Solo così potremmo evitare di iniziare una relazione solo per paura della solitudine o per bisogno.

Scegliere di stare soli denota indipendenza e forza: ogni donna che sceglie di aspettare l’uomo giusto senza infilarsi in situazioni che non le daranno mai quello che cerca, dimostra coraggio.

Scegliere con chi camminare

L’amore del resto è una scelta, quella di condividere il resto del tempo con la persona amata, quella di creare una squadra con lui, progetti, idee, gioie e dolori. Perché dovremmo accontentarci di qualcuno che non rispecchia quello che vogliamo soltanto per la paura di restare soli?

I periodi di solitudine aiutano a crescere, a rigenerarci, a guardare dentro e capire cosa vogliamo davvero dalla vita e dalle persone. Ci insegnano che non dobbiamo accontentarci e che abbiamo tutto il diritto e il dovere di scegliere chi prendere per mano.

Lontane dal frastuono, vicino al cuore

Prendersi del tempo per riflettere, per pensare, per ascoltare il cuore lontano dai suoni, dalle luci e dai pettegolezzi che servono solo a creare più dipendenza aiuta a ritrovare la propria individualità.

E solo quando siamo certe del valore che abbiamo, delle nostre esigenze possiamo davvero avvicinarci a qualcuno, con la testa ma sopratutto con il cuore. E allora, probabilmente, quello sarà l’amore della vita perché abbiamo imparato prima a stare bene con noi stesse.