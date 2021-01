La tua relazione ti rende infelice? Se sì, è il momento di andare

Non era questo quello che volevi? Diventare protagonista di una favola bellissima da raccontare alle tue amiche e alla tua famiglia salvo poi accorgerti che la tua relazione ti rende infelice.

Ma vai avanti, nonostante il cuore a pezzi e i sogni in frantumi, perché in fondo ti ritieni fortunata. Perché al contrario delle tue amiche ancora alla ricerca del principe azzurro, tu, il tuo, lo hai trovato.

Certo la realtà è distorta e le imperfezioni vanno per la maggiore, eppure ti sei ripeti che non importa che quella relazione ti rende infelice, quello che conta davvero è aver trovato l’amore.

Ma a che prezzo si deve detenere quell’amore? Qual è il confine tra il sentimento più bello e forte del mondo e la felicità personale? E tra una lacrime e l’altra e un urlo di disperazione messo a tacere, lo capisci da sola e senza spiegazioni che la relazione ti rende infelice: non è vero amore.

O forse lo è stato, in quei primi sguardi e in quei sussurri d’amore, in quel battito del cuore e in quelle notti passate a scambiarsi promesse. Ma l’amore, quello vero, si deve costruire in due e nella vostra coppia tu sei l’unica ad amare, per due.

E questo non basta. Così, ti sei resa conto che la tua relazione ti rende infelice e che devi fare l’unica cosa giusta per te. La stessa che hai rimandato per tanto troppo tempo.

Quella che ti dicevi di nascosto, nell’ombra della notte e poi fingevi di dimenticare mentre i giorni diventavano mesi, e i mesi diventavano anni. Perché non riuscivi a immaginare la tua vita senza lui, non potevi proiettarti in quei giorni a venire senza i suoi sorrisi, i suoi baci e le carezze.

Non potevi accettare di vivere senza il suo profumo e quella confusione che caratterizzavano i tuoi giorni, la vostra casa e il tuo cuore.

E poi l’hai fatto, hai detto addio a quella relazione che ti rende infelice scegliendo te!