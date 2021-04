Le tre tappe dell’amore: se superate la numero 2 sarà per sempre

Quante volte abbiamo pensato che l’amore fosse per sempre? E poi ci siamo svegliati dall’illusione e abbiamo capito che, invece, era solo un altro buco nell’acqua. Eppure non ci arrendiamo, perché sappiamo che il vero amore esiste ed è lì fuori ad aspettarci. Perché sia per sempre, però, deve attraversare le tre fasi dell’amore. Dopo la numero due, state pur certi che avete trovato l’anima gemella.

Quando ci innamoriamo, il nostro cervello non ci aiuta a valutare con razionalità quello che stiamo vivendo. Le farfalle nello stomaco ci scombussolano un po’, non ci permettono di guardare al partner e alla nostra storia d’amore con la lucidità necessaria per capire se stiamo facendo bene oppure male. Eppure dovremmo considerare che l’amore attraversa tre fasi. Se si supera la numero 2, è amore vero per sempre.

1. Innamorarsi

Questa è la fase in cui ti rendi conto che l’altra persona provoca nel tuo corpo sensazioni che nessun altro ti fa provare. Vorresti passare con lei la maggior parte del tempo, sapere tutto di lei. Questo non è lo stadio dell’amore, ma la sua fase esplorativa, in cui entrambi si conoscono e il desiderio è più forte di tutto. Non si litiga quasi mai, la coppia è idealizzata, tutto quello che fanno è solo per piacere.

2. Dall’innamoramento all’amore

La seconda fase è quella in cui si passa dall’innamoramento all’amore ed è cruciale. Perché l’amore nasce quando abbiamo deciso di continuare a stare con quella persona nonostante i suoi difetti. Quando abbiamo conosciuto la sua famiglia. Quando siamo venuti a conoscenza dei suoi piani e li condividiamo e vogliamo stare al loro fianco. Questa è anche la fase più difficile, perché dobbiamo decidere se accettare o meno il partner così com’è.

3. L’amore duraturo

Questa fase mette alla prova la fase precedente. Vuoi stare con questa persona per il resto della tua vita? Qui viene il momento di consolidare l’amore. Non c’è più la passione dell’innamoramento, la ragione è più importante. Possiamo analizzare se sarà amore per sempre.