Uomo vede per la prima volta la moglie in bagno: non ha mai voluto che entrasse con lei Un uomo che non era mai riuscito a vedere sua moglie in bagno, racconta online la prima volta e il suo gesto scatena la rete

Questa è la storia di un uomo che ha deciso di raccontare a tutti dell’imbarazzo che prova la moglie nei confronti delle sue funzioni corporee. Dopo essere riuscito per la prima volta da quando stanno insieme a pizzicarla in bagno mentre faceva la popò, ha deciso poi di raccontare tutto sui social, scatenando reazioni contrapposte.

L’uomo ha raccontato che la moglie non ama parlare di cose imbarazzanti, che riguardano il suo corpo. E difende così tanto la sua privacy in bagno da non aver mai voluto nessun altro all’interno di quella stanza, mentre fa la pipì o altro, come raccontato dal marito su Reddit. La donna, secondo lui, nega anche di fare una di queste cose e lui non è mai riuscito a sorprenderla “seduta sulla tazza”. Almeno fino a quando lei non ha partorito la loro prima figlia.

La donna ha subito un taglio cesareo d’emergenza, che ha messo a dura prova il suo corpo, che aveva bisogno di aiuto per le cose più semplici, anche andare in bagno. Ma la donna, dopo essersi fatta accompagnare in bagno, chiedeva al marito di andarsene, perché l’avrebbe richiamata lui quando aveva bisogno. Quel giorno la moglie ci stava mettendo troppo tempo, così decise di entrare.

La donna era imbarazzata e gli chiese di stare zitto, di lasciarla sola, iniziando a piangere. E lui cosa ha fatto? Dopo un po’ è tornato a prenderla in giro, ricordandoglielo di continuo, anche in discorsi in cui non c’entra nulla. E lei si arrabbia. Più lei si arrabbia, più lui si diverte. L’altro giorno ha scoperto, però, che la donna ci stava davvero male.

Secondo l’uomo era uno scherzo innocente, ma molti sui social lo hanno criticato per il gesto e anche per aver spiattellato tutto sui social.

Mentre altre persone si chiedono come una donna adulta si possa vergognare di cose così naturali.