Se non avete ancora ultimato il menù del vostro pranzo di Natale, ecco i cibi natalizi facili da fare e veloci

Ci siamo, tra poco è Natale e se non avete ancora pensato a dei cibi natalizi facili da fare per il vostro pranzo in famiglia, vi aiutiamo noi.

Abbiamo selezionato alcune ricette, dolci, primi e antipasti, che potete preparare in pochi minuti e saranno graditi senz’altro dai vostri ospiti.

Corona di salmone affumicato

Ingredienti:

1 finocchio grande, mondato, privato del torsolo

3 lime

2 scalogni verdi, mondati

3 avocado maturi grandi

250 g di cetrioli tagliati a fettine sottili

400 g di salmone affumicato a fette

200 g (1 mazzetto) di ravanelli, mondati, lavati, tagliati a fettine sottili

Olio extravergine di oliva, per condire

Crème fraîche, per servire

Uova di salmone

Rametti di aneto fresco

Cracker senza glutine o pane croccante (facoltativo)

Il salmone è tra i cibi natalizi facili da fare classici, che puoi arricchire davvero in tantissimo modi e renderlo un antipasto buonissimo e anche bello da vedere.

Come questa corona, che puoi realizzare sistemando su un piatto rotondo tutti gli ingredienti, disponendoli nella forma di una bellissima ghirlanda.

Usa una mandolina per affettare il finocchio molto sottile nel senso della lunghezza, poi versa in una ciotola capiente il succo di 1 lime, un pizzico abbondante di sale e mescolare.

Amalgamare bene il succo e metti dentro le fettine di finocchio per la marinatura.

Tagliare poi lo scalogno a fettine sottili, sempre nel senso della lunghezza, e sistemare queste ultime in una ciotola di acqua ghiacciata per 2-3 minuti, finché non si arriccia leggermente.

Dopodiché, scolare bene lo scalogno e asciugarlo.

In un’altra ciotola schiacciare grossolanamente gli avocado e aggiungere il succo dei lime rimanenti e mescolare per unire il tutto.

Disporre dunque la crema di avocado lungo il bordo di un piatto grande, per creare la base della corona di salmone affumicato.

Disporre poi le fettine di finocchio e tutte le altre verdure tagliate sottili e infine disporre le fette di salmone.

Condire la ghirlanda con olio e pepe.

Per servire le fette di ciascuno, mettete accanto anche la crème fraîche, le uova di salmone e dei cracker o del pane integrale o ai cereali.

Coppe da dessert con cheesecake al mango

Ingredienti:

250 g di crema di formaggio , a temperatura ambiente

, a temperatura ambiente 245 ml di panna addensata

125 ml di panna liquida

32 grammi di zucchero semolato

1 limone, scorza finemente grattugiata

Succo di limone

1 mango piccolo, sbucciato e tagliato a fettine sottili

Polpa del frutto della passione, per servire

Foglie di menta, per servire

Fiori commestibili, per servire (facoltativo)

Un dessert diverso dal solito e velocissimo da preparare è questa versione del cheesecake in tazza.

Prima di tutto, girare bene la crema di formaggio in una ciotola fino a che diventa bella liscia.

Aggiungere poi la panna addensata e quella liquida, lo zucchero e la scorza del limone, grattugiata sottile.

Mescolare con una frusta per 2-3 minuti, fino a quando la crema non diventa densa e cremosa.

Aggiungere, dopo, il succo di mezzo limone e girare per far prendere l’aroma alla crema.

A questo punto, versare un po’ di crema di formaggio in quattro bicchieri da 250 ml o 4 tazze, se preferite.

Aggiungere poi delle fette di mango, poi di nuovo la crema e finire con le fette di mango – dovrete creare degli strati, come il tiramisù.

Chiudere l’ultimo strato con la polpa del frutto della passione, le foglie di menta e i fiori commestibili.

Girelle di pasta sfoglia a forma di albero di Natale

Ingredienti:

2 rotoli di pasta sfoglia

200 g edamer o fontina

200 g di prosciutto cotto

Latte per spennellare

Olive nere

Queste girelle di pasta sfoglia sono tra i cibi natalizi facili da fare, che potete davvero anche improvvisare all’ultimo minuto.

Per prima cosa, stendete il primo rotolo di pasta sfoglia rettangolare su un tagliere e mettere sopra la metà delle fette di prosciutto cotto.

Adagiate poi le fette di formaggio e arrotolate dal lato lungo la sfoglia.

Fate la stessa preparazione anche con l’altra pasta sfoglia.

A questo punto, devi sigillate bene i bordi di tutti e due i rotoli, in modo da non far fuoriuscire gli ingredienti durante la cottura.

Tagliate i rotoli con un coltello, in modo da creare dei pezzi alti circa 5 centimetri, l’importante è che questi ultimi siano il più possibile uguali.

Prendete una teglia con della carta forno e disporre le girelle rivolte con la parte del ripieno visibile verso l’alto.

Disponete i pezzetti di pasta sfoglia in modo da creare un albero di natale. Spennellare poi la torta salata così formata con un uovo sbattuto o un po’ di latte.

Disponete alla fine qualche oliva sopra -nere e verdi – come fossero delle palline di Natale.

Cuocere l’albero di girelle in forno a 180° per 30 minuti.

Cibi natalizi facili da fare: il panettone salato

Ingredienti:

500 grammi d i farina

50 grammi olio d’oliva

30 grammi di burro ammorbidito

100 grammi di farina manitoba

15 grammi lievito di birra

1 cucchiaio di zucchero semolato

250 ml di latte intero tiepido

7 grammi di sale

2 uova uovo

Questa ricetta è una buona idea se desideri cambiare la tradizione e sostituire il classico pandoro dolce con un panettone gastronomico.

Se sei abbastanza pratica con la lievitazione della pasta, questa ricetta dovrebbe essere facile per te.

Per prima cosa, impastare gli ingredienti a mano o con una planetaria fino ad ottenere un composto liscio.

Versa poi l’impasto dentro lo stampo da panettone e lascialo lievitare per 2 ore. A lievitazione ultimata, spennellare la superficie con l’uovo.

Utilizza però solo il tuorlo, che devi allungare con un po’ di acqua.

Adesso cuoci il panettone salato a 180° per 20-30 minuti in forno.

A cottura ultimata, lasciate raffreddare il panettone e farcite come preferite, con il mascarpone e prosciutto crudo oppure con altri ingredienti golosi, come piace a voi.

Pasta con pesto di nocciole

Ingredienti:

250 grammi di spaghetti

1 spicchio d’aglio

1 cucchiaio di olio di oliva

2 cucchiai di latte

100 grammi di nocciole pelate

70 grammi di parmigiano

Sale

Granella di nocciole

La pasta con le nocciole è buonissima e davvero facile da preparare. Si tratta di quei cibi natalizi facili da fare, ma che ti faranno fare un figurone.

Per peparare il pesto, frullare le nocciole con l’aglio e il parmigiano.

Aggiungere poi l’olio e il latte e frullare di nuovo. Devi ottenere un composto granuloso e secco.

Aggiustare di sale e versare dell’acqua di cottura della pasta in quantità a piacere fin quando il pesto non raggiungerà la consistenza preferita.

Cuocere gli spaghetti e scolare, ma tieni da parte un bicchiere almeno di acqua di cottura.

Salta la pasta in una padella capiente con il pesto, aggiungendo l’acqua di cottura, in modo che la salsa si amalgami per bene e si crei come una cremina.

Servire gli spaghetti caldi, con una spolverata di parmigiano grattugiato e granella di nocciole.

Crumble di pandoro e mele

200 gr di pandoro o panettone

o panettone 2 mele

1 cucchiaio di zucchero di canna

buccia grattugiata di mezzo limone

Cannella in polvere

2 cucchiai di uvetta (facoltativo)

Infine, un dolce molto buono e perfetto per riciclare gli avanzi del pandoro è questo crumble con le mele.

Prima di tutto, taglia le mele a pezzettini, mescola questi ultimi con zucchero, cannella, uvetta e buccia grattugiata di limone.

Dopodiché, tagliate a cubetti il pandoro oppure sbriciolarlo con le mani.

A questo punto, disponi le mele in una teglia ovale e aggiungi i cubetti di pandoro.

Mescolare poi gli ingredienti insieme e cuocere in forno ben caldo a 180° per 10 minuti, coprendo però la teglia con un foglio di alluminio, per evitare che la superficie si bruci.