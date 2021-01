Come pulire le fave, passo per passo: tutti i trucchi e i consigli

Come pulire le fave? Consigli e trucchi per pulirle senza commettere errori

Come pulire le fave? Quali sono i trucchi e i consigli per pulirle bene e gustarle nel modo migliore? Le fave sono legumi tipicamente primaverili che si trova in commercio tra aprile e luglio.

Esistono diverse varietà di fave che si trovano nei mercati in diversi momenti della stagione e nei luoghi di provenienza. Le fave fresche si presentano come dei baccelli verdi, ripieni di piccoli semi ovali e piatti che sono la parte che si utilizza in cucina.

La fava più comune è la Baggiana che si trova in commercio in tutta Italia e per tutto il periodo primaverile ed estivo. Altre specie abbastanza diffuse sono la fava Reina Mora, la Aguadulce Supersimonia e la Superaguadulce.

Come pulire le fave

Le fave si puliscono abbastanza facilmente ma il procedimento è un po’ lungo perché vanno sgranate una per una. Prendete il baccello e staccate una delle due estremità con un coltello.

Divaricate il baccello, apritelo a metà ed estraete i semi spingendoli con il dito. Mettete le fave in una ciotola e procedete così per tutti i baccelli.

La pulizia non è finita qui perché c’è un altro step fondamentale. La fave è coperta da un’escrescenza che è una sorta di pellicina che non si mangia. In alcune ricette si possono cuocere così come sono e togliere l’escrescenza direttamente a tavola, mentre si mangia.

Per comodità è preferibile toglierla subito, soprattutto se si vogliono preparare minestre, vellutate, pesti e piatti di questo tipo.

Per eliminare l’escrescenza che ricopre il seme della fava, bisogna prendere in mano la fava e fare una leggera pressione con le dita. In questo modo si rompe la pellicina e, finalmente, verrà fuori la fava.

Come conservare le fave

Le fave sono molto delicate e si rovinano molto velocemente. Potete conservare le fave intere in frigorifero per 2 – 3 giorni. Una volta pulite le fave non hanno alcun rivestimento di protezione ed è consigliabile cuocerle e gustarle prima possibile.

Le fave fresche e pulite si possono surgelare in modo da averle sempre a disposizione. Potete metterle in un sacchetto per surgelare e conservarle in freezer al massimo per tre mesi.

Fonte foto Pixabay, Pixabay, Pixabay