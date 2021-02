Cosa serve per fare il sushi a casa: la lista completa

Voglia di sushi? Ecco tutto quello che serve per prepararlo in casa

Se all’udire della parola sushi vi è venuta l’acquolina in bocca vuol dire che anche voi siete amanti di questo cibo. Vi è venuta in mente l’idea di prepararlo in casa ma non sapete come fare? Siete capitati nella giusta pagina. Vediamo insieme la lista degli ingredienti necessari per la preparazione del sushi.

Come tutti ben sapete, il sushi è un piatto tipico giapponese che ha come ingrediente base il riso. Ovviamente, troviamo altri ingredienti quali pesce, alghe nori, uova e avocado. La preparazione del sushi fatto in casa si presenta come una delle azioni più complicate. Tuttavia, scopriamo insieme quali sono gli ingredienti da utilizzare nella preparazione del sushi a casa.

Con un po’ di pratica e con gli ingredienti giusti riuscirete a prendere mano con questa attività che apparentemente risulta un po’ complicata.

Gli ingredienti necessari per la preparazione del sushi

Il principale ingrediente necessario per la preparazione del piatto tipico giapponese è il riso. Oggi come oggi, tutti i supermercati sono dotati del riso tipico per la preparazione del sushi. Tuttavia, il vostro market non è fornito del riso tipico per il sushi, potete prendere anche un riso a chicco corto.

Durante la preparazione del sushi la cottura del riso è un tasto dolente. Innanzitutto dovrete passarlo attraverso un setaccio in modo da eliminare le impurità e sciacquarlo ripetutamente con l’acqua fredda in modo da rimuovere l’amido in eccesso. Dopo ciò dovrete lasciarlo riposare per circa un’ora e mezza, dedicandovi alla preparazione del condimento.

Altro ingrediente che non può mancare nella cucina giapponese è l’aceto di riso. Tuttavia, però, se non riuscite a reperire questo ingrediente state tranquilli. L’aceto di mele può essere un valido sostituto. Conoscete l’alga nori? Essa è un altro ingrediente che non puà mancare se decidete di preparare il sushi fatto in casa.

L’alga nori è l’alga più popolare del pianeta e quella più utilizzata nell’alimentazione. Ovviamente, altro ingrediente che non deve assolutamente mancare nella preparazione del piatto giapponese è il pesce. Che sia tonno, salmone o sgombro, ricordatevi che il pesce utilizzato nella preparazione del sushi deve essere fresco e abbattuto. A questa lista di ingredienti non possono mancare quelli per il condimento. Sbizzarritevi a scegliere quelli che sono più adatti a voi. Dalle mandorle, alle verdure, avocado, ai formaggi cremosi scegliete quelli più adatti al vostro gusto.