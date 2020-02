Food, i 10 comandamenti del 2020 Food, quali sono i 10 comandamenti, i trend più importanti di quest'anno che si è appena aperto in grande stile

Il mondo del food è sempre più attento a proporre trend interessanti e davvero unici che ci possono accompagnare a fare scelte consapevoli. Quali sono i 10 comandamenti del food che andremo a seguire in questo 2020? Quali sono le tendenze più interessanti?

TheFork, principale app di ricerca e prenotazione dei ristoranti online al mondo, ci svela 10 tendenze scovate insieme ai trend hunter di NellyRodi, società di consulenza specializzata in trend forecasting e innovazione.

Soul Food

Il cibo deve far bene al corpo e deve far bene anche all’anima, con ingredienti che ci permettono di vivere meglio. Anche i ristoranti cercheranno di proporre sempre più emozioni nei piatti,

Effetto Wow

Tutti vogliamo vivere un’esperienza quando andiamo al ristorante.e Non solo mangiar bene, ma anche vivere un’esperienza unica, per coinvolgere tutti i sensi.

Ristoceutica

La nutraceutica fa rima con alimentazione e con ristorazione. Dobbiamo usare ingredienti positivi per la salute, la prevenzione e il trattamento di patologie. Via libera a cannabidiolo, funghi Reishi, semi di loto, carambola, kombucha, jackfruit.

Le tre R (riduci, ri-usa e ricicla)

Lotta allo spreco alimentare, a casa come al ristorante. Abbiamo bisogno di sostenibilità ambientale, trasparenza e tracciabilità. Non possiamo più demandare ad altri il cambiamento.

Food cross-over

Le offerte per i consumatori si mescolano. Dal settore food alla moda e alla bellezza. I prodotti saranno sempre più ibridi, proprio come gli spazi, per oasi di gusto e di benessere a 360 gradi.

Food delirium

Il cibo diventa oggetto per giocare, per sperimentare, per vivere esperienze artistiche, da condividere rigorosamente sui social network. Il cibo glitterato, l’effetto unicorno, i freakshakes, la matcha mania, l’avocado everywhere sono solo alcune manie, come le Baby Yoda Cake.

Smart Consumption

La tecnologia diventerà sempre più protagonista, con una serie di alternative e soluzioni che permetteranno di personalizzare al meglio l’offerta proposta.

(Re)mix Food

Nel 2020 l’Asia sarà protagonista, così come le soluzioni ibride e il remix di più culture culinarie.

Ristofamily

Molti ristoranti vietano ai bambini di entrare e così nascono molti ristoranti dedicati proprio alle famiglie.

Foodastrology

Mangiare seguendo i consigli degli astri? Perché no, sarebbe un’esperienza simpatica e diversa.