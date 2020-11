Fritte sono le originali, ma anche cotte in forno oppure senza burro vale la pena provarle. Ecco come preparare le frittelle per accontentare tutti i gusti

Le frittelle sono un dolce sempre gradito e perfetto non solo a Carnevale, ma da servire ai nostri bambini alle feste di compleanno o a merenda.

Oltre alla ricetta classica, esistono delle varianti molto golose, con la frutta, il riso, le ricette light, senza burro quindi oppure le frittelle cotte al forno.

Frittelle classiche: la ricetta

Ingredienti:

3 cucchiai di zucchero

1 uovo

50 ml di olio di semi

50 ml di latte

bustina di lievito per dolci

150 g di farina 00

1 pizzico di sale

Per prima cosa dovete sapere che per preparare le frittelle non serve far lievitare l’impasto.

Basta solo l’aggiunta del lievito istantaneo per far gonfiare le palline di pastella, mentre friggono in padella.

Cominciate lavorando lo zucchero con l’uovo finchè non si crea una crema gonfia e spumosa.

Aggiungere il latte e l’olio di semi e continuare a impastare. Dopodiché setacciare la farina e continuare a mescolare, poi mettere il sale e il lievito per dolci.

A questo punto, siete pronte per friggere le palline della pastella che avete preparato.

Con un cucchiaino prendere la pastella e adagiate quest’ultima nell’olio di semi che dovete prima far riscaldare nella padella.

Sollevare le palline quando diventano belle dorate. Fate poi asciugare le frittelle su di un piatto foderato con carta assorbente e spolverare lo zucchero a velo.

Frittelle con l’uvetta

Per cambiare gusto alle vostre frittelle, potete aggiungere all’impasto preparato come nella ricetta classica, qualche manciata di uvetta.

Frittelle al limone

Un’altra variante delle frittelle classiche, può essere l’aggiunta l’aggiunta della scorza di limone non trattato.

Basta versare quest’ultima all’impasto preparato come nella ricetta classica. Utilizzate due o tre limoni a seconda dell’intensità del gusto che gradite di più.

Ricetta frittelle di mele

Ingredienti:

3 mele

200 g di farina 00

1 uovo intero

10 g di lievito vanigliato in polvere

1 albume

250 ml di latte

olio di semi di girasole per friggere

sale

zucchero

Per prerarare le frittelle di mele, dovete mescolare la farina setacciata con il lievito vanigliato in polvere, il latte, un cucchiaio di zucchero, un uovo, un pizzico di sale e un cucchiaio di olio di semi.

Lasciate riposare qualche minuto la pastella ottenuta, dopo essere diventata omogenea e liscia.

Montare a neve l’albume – con un pizzico di sale – e versate quest’ultimo nella pastella.

Tagliare a fette le mele, con uno spessore di circa un centimetro e aggiungetele all’impasto.

Dopodiché friggere in olio caldo le palline di pastella, aiutandovi con un cucchiaio. Rigirate queste ultime su entrambi i lati per farle dorare.

Una volta raffreddate e asciugate, cospargere sulle frittelle alle mele lo zucchero.

Ricetta frittelle di mele al forno

Ingredienti:

2 o 3 mele golden

150 g Farina

150 g Latte

1 Cucchiaio di zucchero

2 Uova

Zucchero Vanigliato

1 pizzico di sale

Mezza Bustina di lievito

1 Cucchiaio di olio di semi di mais

La prima cosa da fare per preparare le frittelle con le mele, ma cotte al forno, è mescolare in

in una ciotola i tuorli con lo zucchero, un cucchiaio di zucchero vanigliato e il latte.

Utilizzare una frusta a mano oppure elettrica. Aggiungere poi la farina setacciata, il lievito e l’olio di semi di mais.

Prendete gli albumi e montateli a neve, con un pizzico di sale. Una volta ricavata la spuma, aggiungete quest’ultima all’impasto, mescolando con una spatola.

Tagliare le mele a fettine e immergete una ad una nella pastella.

Disponete le mele così preparate su una teglia rivestita da carta forno e cuocere in forno statico a 180 gradi, per 20 minuti.

Frittelle di riso

250 g di Yogurt Intero bianco

120 g di farina 00

270 g di riso bollito freddo

1 uovo

1 scorza di limone

60 g di Burro

15 g di zucchero

1 cucchiaino di bicarbonato

sale

Per preparare le frittelle di riso, si comincia con la cottura del riso, con abbondante acqua non salata – quando sarà cotto, scolatelo e lasciatelo raffreddare.

In una ciotola capiente setacciate la farina, mettete il bicarbonato, lo zucchero e un pizzico di sale.

In un’altra ciotola sbattere l’uovo insieme al burro fuso e poi aggiungete lo yogurt Intero bianco e la buccia grattugiata di un limone – se volete, potete usare la buccia di un’arancia.

Mescolare bene tutti gli ingredienti. Siete pronte per friggere così le frittelle.

Ricetta frittelle dolci con fiori di zucchina

1 tuorlo d’uovo

150 g farina 00

100 g di Latte

15 fiori di zucchine freschi

scorza di mezzo limone

1 pizzico sale

75 g zucchero

1 cucchiaino di lievito in polvere

Olio di semi

Le frittelle dolci con i fiori di zucca sono buonissime. La prima cosa da fare è sbattere un uovo insieme al latte. Aggiungere poi lo zucchero, un pizzico di sale, la scorza del limone e un cucchiaino di lievito in polvere.

Aggiungere anche un po’ alla volta la farina.

Mescolare la pastella e lasciare riposare. Nel frattempo pulire i fiori di zucchina e tagliateli in striscioline.

Incorporiamo i fiori alla pastella e – dopo aver amalgamato il tutto – friggere le frittelle.

Frittelle dolci siciliane

Ingredienti:

1 kg Farina

400 gr Patate

1 panetto Lievito di birra

Uvetta passa

Semi di finocchietto

Noci

Fichi secchi

1 litro Olio di semi

Zucchero

Ammollare l’uva passa in acqua tiepida per qualche ora e lessare le patate.

Dopo che le patate si sono raffreddate e l’uva passa si è ammorbidita, fate sciogliere il lievito di birra in acqua tiepida.

Impastare acqua e farina, in modo da creare una pastella quasi liquida.

Aggiungere dunque le patate, l’uva passa, le noci, i fichi secchi e i semi di finocchietto.

Unire alla pastella anche il lievito e impastare ancora con le mani.

Lasciate lievitare il panetto per due ore. Friggere le frittelle in olio caldo.

Frittelle della nonna

3 pere

2 uova

Lievito in polvere

70 gr farina

80 gr zucchero

30 gr latte intero

30 gr burro

Olio di semi

Sale

La prima cosa da fare per preparare le frittelle della nonna è sciogliere il burro a bagnomaria.

In una ciotola, unite le uova, il latte, il lievito, il sale, 30 g di zucchero, la farina setacciata, il burro fuso e mescolare.

Tagliate le pere a pezzetti e uniteli alla pastella. Friggere le frittelle.

La ricetta delle frittelle senza burro

Ingredienti:

3 mele rosse o gialle

2 uova

4 cucchiai di zucchero

200 ml di latte di riso

250 gr di farina di riso

8 gr di lievito per dolci

Scorza di un limone

Zucchero a velo

1 litro di olio

La ricetta vegan delle frittelle è facile da seguire: in una ciotola mescolare le uova, lo zucchero, il latte di riso, la scorza del limone e mescoliamo con una forchetta.

Setacciare la farina di riso, la mezza bustina di lievito e amalgamare fino a ottenere la pastella.

Tagliare le mele a fettine e incorporate queste ultime nella pastella.

Friggere la pastella 2 minuti per lato e spolvera lo zucchero al velo.