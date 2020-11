Diamo un tocco di novità alla nostra casa, scegliendo uno tra i colori ideali per il soggiorno. Le pareti possono cambiare look alla stanza in semplicità

I colori ideali per il soggiorno sono tantissimi e la scelta dipende dalla nostra personalità, dalla disposizione della stanza – ombreggiata o soleggiata – e dallo stile d’arredo.

Il tuo soggiorno è probabilmente la stanza che vivi di più, dunque decorala bene, per fare in modo che sia un ambiente in cui non vedi l’ora di trascorrere il tuo tempo libero.

Il verde

Il verde è il colore dell’armonia e del rinnovamento. Poiché questo colore evoca le tonalità della natura, si tratta di uno dei colori ideali per il soggiorno.

Se il vostro salotto non è molto grande e dunque non avete spazio per collocare delle piante oppure se non sapete curare queste ultime, le pareti verdi sono perfette.

Questo colore, infatti, è rilassante e da un tocco di pace e relax all’ambiente, proprio lo stesso effetto di quando arrediamo con le piante.

Il verde è una nuance fresca e delicata allo stesso tempo e si tratta dell’alternativa perfetta per coloro che trovano i colori neutri troppo noiosi.

Verde menta

Una variante particolare è il verde menta, che tra i colori per il soggiorno è il più raffinato ed elegante.

Anche questa tonalità fa sembrare la stanza come una pacifica oasi tropicale, in cui lasciarsi andare e riposare.

Potete verniciare con questa tonalità anche tutte le pareti del salotto, perché appunto non è troppo accesa e non diventa mai eccessiva.

Inoltre, il verde menta cambia a seconda del modo in cui la luce riflette, passando dal verde menta brillante a una sfumatura più tenue.

Grigio

Le pareti grigie rendono il tuo soggiorno più spazioso con un tocco di stile moderno.

Questo colore, però si adatta anche a un arredamento con mobili vintage.

Se ti piace sperimentare l’arredamento con un tocco pop, dunque con oggetti e mobili dai colori accesi, le pareti grigie offrono uno sfondo piacevole per le tue abilità artistiche.

Il grigio è tra i colori ideali per il soggiorno poiché è neutro, ma particolarmente sofisticato.

Blu

Tra i colori ideali per il soggiorno, il blu è senza dubbio il primo della lista.

Si tratta di una tonalità che richiama il cielo e ha un effetto calmante e stabilizzante nella stanza.

Ci sono molte sfumature attraenti di blu, che si sposano bene con i colori neutri come il marrone e il crema.

Se nel tuo salotto c’è il parquet, il blu sulle pareti è una scelta particolarmente elegante. I soggiorni blu sembrano puliti e ordinati senza sacrificare il tocco di colore.

Per esempio, il blu reale è una sfumatura intensa e audace per il soggiorno, specialmente se si aggiunge una finitura lucida.

Bianco brillante

Un bianco brillante e opaco è un evergreen, perfetto per le pareti del soggiorno e con il quale potete creare degli abbinamenti di colore molto carini.

Per esempio bianco e blu marino che controbilancia la luminosità del primo colore, creando un ambiente confortevole, caldo e accogliente.

Beige

Il beige è un punto di colore considerato neutro dagli interior designer.

La tonalità evoca la semplicità dei tessuti grezzi e un soggiorno beige è essenziale se amate un arredo minimalista.

Tra le tendenze di design più alla moda consiste nel mettere insieme, nel tuo soggiorno, diverse tonalità di bianco.

Sottili pareti beige creano la scena per questo effetto straordinario e di classe. Il beige è uno dei colori ideali per il soggiorno proprio per la sua caratteristica di essere senza tempo.

Nero

Il nero non è il colore più ovvio per un soggiorno, ma è proprio per questo che si tratta di una scelta così particolare.

Un soggiorno con pareti nere è inaspettato e drammatico, fino al punto che i dettagli architettonici nella stanza attirano molto di più l’attenzione.

I mobili vengono posti in evidenza sullo sfondo scuro, infatti. Ci sono molti modi per progettare un soggiorno nero, ma in ogni caso, la stanza diventerà il centro focale della tua casa.

Corallo

Alcuni interior designer ci dicono che non esistono limiti al rosa, soprattutto quando è messo in evidenza dai mobili altrettanto appariscenti, come a strisce rosse e bianche.

Ma se sei solo alla ricerca di un colore brillante per il tuo salotto, inizia dipingendo un’area più piccola della stanza, ad esempio vicino a un grazioso angolo della finestra.

Dona un tocco romantico, ma senza la sensazione di aver dipinto le pareti in modo esagerato con il corallo.

Viola

Tra i colori ideali per il soggiorno, rientra anche il viola e tutte le sue diverse intensità.

Inoltre, potete abbinarlo con colori caldi, come il rosso fuoco, o freddi, come il grigio perla.

E cosa dire del lilla sulle pareti del salotto? Ci sta benissimo, questa la morbida tonalità del viola è praticamente un colore neutro al pari di un tortora.

Crema

Più caldo del bianco, il crema è un’altra nuance neutra, che sulle pareti del salotto crea lo sfondo perfetto per un ambiente formale.

Il crema è adatto se volete creare un arredo molto sfarzoso, per esempio con divano in velluto e accenti in ottone sui mobili.

Pistacchio

Se il vostro è un soggiorno moderno, potete utilizzare colori audaci e insoliti, con moderazione, come il pistacchio.

Il muro di questo colore aggiunge un tocco di leggerezza e consistenza a qualsiasi arredo minimalista.

Mandarino

Le pareti color arancione mandarino forniscono uno sfondo dinamico ai vostri quadri e alle lampade, specialmente se ne avete una con il paralume verde smeraldo.

Il mandarino è tra i colori per il soggiorno inaspettato, ma fa sembrare la stanza ancora più luminosa e piacevole.

Rosso brillante e varianti

Una tonalità piena di energia vibrante, il rosso brillante è una dichiarazione particolarmente audace.

Se pensate che questo colore per le pareti sia troppo eccessivo, provate allora un rosa caldo, intenso e accattivante al punto giusto.

Anche il lampone rende accogliente, invitante, adulto e sofisticato il soggiorno.

Questo è tra i colori per il soggiorno probabilmente più semplice da provare, quando si intende dare una rispolverata alla stanza.

Il lampone fa da sfondo a un arredo giocoso, una poltrona imbottita arancione bruciato, mobili marrone cioccolato, ed esprime la personalità vivace del soggiorno e di chi lo vive.

Il lampone contorna bene anche i tavoli in oro metallizzato o un camino in marmo chiaro.

Ametista

Con l’ametista potete dipingere sia le pareti che il soffitto del vostro salotto.

Questa sfumatura del viola dona luminosità e contrasto al vostro arredo in legno naturale oppure anche laccato più scuro.