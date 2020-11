Natura, design e bellezza: così i tappeti ecosostenibili diventano dei veri e propri complementi d’arredo ai quali non si può rinunciare.

Creatività, arte e tradizione si fondono alla sostenibilità: così questi complementi d’arredo così cari al classicismo tornano in auge.

Tappeti ecosostenibili: la tradizione incontra il design

Chi lo ha detto che la tradizione non possa incontrare la contemporaneità? Se poi a questa si aggiunge anche il rispetto per l’ambiente ecco che ne escono fuori dei veri e propri capolavori d’arte da mettere in casa.

Stiamo parlando di tappeti ecosostenibili, ecologici, riciclabili e bellissimi che donano un fascino tutto nuovo agli ambienti della casa arredandoli e creando atmosfere bellissimi.

Da oggetto antico a complemento d’arredo sostenibile

Di origini antichissime, il tappeto è da sempre un oggetto di grande fascino. Negli ultimi tempi, però, questo complemento d’arredo è stato sempre più messo in disparte a favore di soluzioni minimal e contemporanee.

Ora invece, la tradizione, la storia e l’arte che caratterizzano questi elementi di design sono tornati in auge, soprattutto grazie a una nuova e inedita scelta ecologica.

I tappeti, e anche le moquette, seguono oggi le tendenze green del design grazie all’utilizzo di materiali riciclati, a ridotto impatto ambientale, che rispettano l’ambiente e le condizioni dei lavoratori. Senza ovviamente rinunciare alla bellezza.

I tappeti ecosostenibili per arredare casa: ecco quali scegliere

Per fortuna, grazie alle aziende di tutto il mondo, i tappeti ecosostenibili sono oggi alla portata di tutti riuscendo a rispondere le esigenze di arredamento più disparata.

Da quelli caratterizzati dallo stile nordico, con colori naturali e intrecci raffinati fatti a mano che si adattano perfettamente a ogni ambiente, a quelli in carta riciclata realizzati con cellulosa, cotone e pigmenti naturali.

Non mancano poi quelli fatti a mano in India o in Africa, a sostegno dell’ambiente e delle popolazioni con un approccio totalmente eco-friendly in ogni fase produttiva.

Le lavorazioni passano per il rispetto dell’ambiente ma anche dei lavoratori, recuperando così le antiche tradizioni di questi complementi d’arredo incredibili: i tappeti ecosostenibili coniugano così bellezza, tradizione e ecologia!