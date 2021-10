Il 31 ottobre si avvicina. Sicuramente i più piccoli di casa avranno già pensato al travestimento, al costume e alla maschera da indossare in occasione della festa più macabra che ci sia. Per entrare nel mood, che ne dici di regalare a grandi e piccini i migliori libri con disegni da colorare per Halloween?

Su Amazon, nella sezione dedicata proprio ai libri per bambini, ci sono tanti coloring book dedicati alla festa più macabra che si possa immaginare. Tantissime pagine con disegni che rappresentano i simboli più importanti di questa celebrazione horror tipica dei paesi anglosassoni che da tempo ha preso piede con successo anche nel nostro paese.

Zucche, streghe, gatti neri, fantasmi, zombie, mostri, vampiri, pipistrelli, gufi, case infestate e molto altro ancora. Libri da colorare non solo dedicati ai bambini, ma anche agli adulti. Perché ormai anche i grandi hanno scoperto il magico potere rilassante di pagine da dipingere con i colori preferiti.

Halloween libro da colorare: Fantastici disegni di Halloween per bambini (streghe, zucche, mostri, Dracula e tanto altro)

Fonte foto da Amazon

Halloween, libro da colorare di Bookcreators Editore è un bellissimo testo con fantastici disegni dedicati alla festa più macabra che ci sia. Streghe, zucche, mostri, vampiri come il conte Dracula e molto altro ancora. Un libro dalla copertina flessibile in italiano per entrare nel clima della festa di Halloween.

Halloween libro da colorare per bambini: Disegni da colorare di Halloween per bambini dai 5-6 anni

Fonte foto da Amazon

Un libro inglese di disegni da colorare per Halloween, con immagini adatte ai bambini dai 5 ai 6 anni. Il volume è edito da H Edition e contiene 52 pagine da colorare, con motivi separati dal retro bianco così da avere il risultato migliore. 17 immagini in tutto per stimolare la fantasia e la creatività dei più piccoli di casa.

Libro di disegni da colorare per Halloween per bambini. Una divertente e paurosa raccolta di disegni, maschere e giochi: direttamente dal fantastico mondo di TelloWorld

Fonte foto da Amazon

Direttamente dal fantastico mondo di TelloWorld, ecco a voi il libro di disegni da colorare per bambini, un Coloring Book ricco di tantissime immagini da rivivere insieme ai protagonisti più amati di sempre. Le immagini sono tratte dalla storia del terzo racconto “Halloween tra paura e magia – Puoi sempre contare sugli amici Tello”. Il volume contiene disegni da colorare, maschere da ritagliare, cruciverba e puntini da unire, oltre ai classici indovinelli.

Halloween libro da colorare: 101 disegni da colorare per la festa di Halloween- Dolcetto o Scherzetto?

Fonte foto da Amazon

101 disegni da colorare nel libro di Halloween dedicato alla festa del 31 ottobre. Cool Recreation propone i personaggi della celebrazione horror più amati dai piccoli di casa: non mancano streghe, zucche, fantasmi, ma anche case infestate, castelli, mostri, pipistrelli e molto altro ancora. Un libro ricco di attività per entrare nel mood spettrale di Halloween.

Disegni da colorare di Halloween: Libri di Halloween per bambini da 4 anni da colorare con una collezione di 37 disegni

Fonte foto da Amazon

Ecco un libro di disegni da colorare per Halloween dedicato ai bambini di 4 anni, con ben 37 immagini proposte da Ateliers Coloriage per rilassarsi ed entrare nel mood della festa più macabra che ci sia. Stampato su carta di grande formato, le pagine sono su carta di alta qualità e ogni disegno ha il retro bianco, così da garantire il miglior risultato finale possibile.

Halloween – Libro da colorare per bambini: più di 50 divertenti pagine da colorare con streghe, zucche, vampiri, scheletri

Fonte foto da Amazon

Special Art propone il suo libro da colorare per bambini con più di 50 pagine che contengono disegni di streghe, zucche, vampiri, scheletri, vampiri, mummie, gatti, lupi mannari, fantasmi e molto altro ancora. Illustrazioni divertenti adatte per i bambini più grandi, ma anche per i più piccoli, perché semplici da colorare. Così da permettere ai bambini di casa di liberare la fantasia e la creatività.

Halloween libro da colorare per bambini: Disegni da colorare di Halloween per bambini dai 3-4 anni

Fonte foto da Amazon

H Edition propone il suo libro per Halloween con disegni da colorare ideali per i bambini dell’asilo: 17 immagini, tutte con il retro bianco per poter usare anche i pennarelli senza rovinare l’immagine successiva, in grado di stimolare la fantasia e la creatività dei più piccoli di casa.

Halloween da colorare: Libri Halloween per bambini da 4 anni con una collezione di 40 immagini

Fonte foto da Amazon

Da Ateliers Coloriage il libro per Halloween con immagini da colorare per bambini della scuola dell’infanzia. 40 disegni splendidi e divertenti per raccontare la festa di Halloween attraverso i suoi simboli più importanti e più forti, che piacciono a tutti quanti, bambini compresi. Così da entrare direttamente nel mood delle celebrazione horror.

Halloween libro da colorare per Bambini

Fonte foto da Amazon

Simpatico e divertente il libro da colorare per bambini di Halloween della serie “Libri da colorare e dipingere” della casa editrice Ernest Creative Designs. Il volume contiene al suo interno 70 pagine con 40 pagine da colorare e 30 per il disegno libero, con interno in bianco e nero con carta bianca e copertina di carta lucida. L’idea regalo perfetta per la festa del 31 ottobre.

Libro da colorare Happy Halloween: un libro da colorare per adulti con disegni divertenti

Fonte foto da Amazon

Infine, ecco un libro di disegni da colorare per Halloween perfetto anche per gli adulti che si vogliono rilassare un po’ insieme ai bambini con un coloring book davvero originale. Sketch Books propone il suo volume pensato per grandi e piccini con immagini amichevoli e spaventose, quindi adatte a tutti quanti. Streghe, zucche, fantasmi, case infestate, pipistrelli, gatti e molto altro ancora, per un divertimento formato famiglia.

Buona festa a tutti, anche con le formine per biscotti di Halloween da acquistare sempre su Amazon.