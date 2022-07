I libri di Paolo Crepet sono sempre un’ottima lettura da fare. Lo scrittore, nato a Torino il 17 settembre del 1951, è psichiatra, sociologo, educatore, saggista e opinionista, che con le sue letture ci porta a scoprire tanti temi interessanti, indagandoli in profondità e aiutandoci ad aprire la mente.

Il vincitore del Premio Letterario La Tore Isola d’Elba nel 2015, ha scritto moltissimi saggi e anche diversi articoli apparsi in libri sia editi in Italia sia editi all’estero.

Oggi ti proponiamo 5 libri di Paolo Crepet che puoi comprare, regalare, condividere, leggere e rileggere quante volte vuoi!

Libertà

Con “Libertà” l’autore vuole indagare un tema che sta a cuore tutti quanti. Paolo Crepet fa un passo indietro nel tempo quando era un bambino e andava spesso al mare a Milano Marittima in estate. Un’immagine netta e vivida che permette allo scrittore di parlare di un argomento molto importante.

Il libro è disponibile nei formati Kindle, Audiolibro e con copertina flessibile.

Lezioni di sogni. Un metodo educativo ritrovato

In questo libro Paolo Crepet parla della crisi educativa che stiamo attraversando, mettendo a disposizione la sua esperienza e il cosiddetto Metodo Crepet. Il suo viaggio affronta genitorialità, scuola, rapporto tra generazioni, futuro.

Il libro è disponibile nei formati Kindle e con copertina flessibile.

La gioia di educare: Non siamo capaci di ascoltarli-Voi, noi-I figli non crescono più

Ne “La gioia di educare” l’autore racconta degli incontri fatti in giro per l’Italia con genitori, studenti, insegnanti ed educatori, per affrontare la crisi educativa che stiamo attraversando. Dopo “Non siamo capaci di ascoltarli“, “Voi, noi” e “I figli non crescono più“, ecco un altro interessante approfondimento.

Il libro è disponibile nei formati Kindle e con copertina flessibile.

Il coraggio. Vivere, amare, educare

Il coraggio è difficile da trovare oggi, in un mondo in cui si ha paura, di teme di correre rischi, si delega tutto alle macchine. Ma è necessario ritrovare questa forza insita in ognuno di noi, per osare e vivere.

Il libro è disponibile nei formati Kindle, Audiolibro e con copertina flessibile.

Solitudini

Infine, un libro che racconta di storie comuni in cui la solitudine si mostra con tante facce diverse. Si parla d’amore, violenza, sogni, presenze e assenze che fanno male. Abbiamo tanti strumenti per comunicare, ma non riusciamo più a farlo: la sfera emotiva e l’affettività sono a rischio per questo.

Il libro è disponibile nei formati Kindle e con copertina flessibile.

