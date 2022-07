5 libri di Stranger Things per appassionati della serie tv

Per tutti gli appassionati della serie tv appena andata in onda su Netflix nella sua quarta stagione e in attesa della quinta stagione, che chissà quando arriverà, ecco 5 libri di Stranger Things da leggere, colorare, regalare, condividere se si ama il genere.

Su Amazon possiamo trovare tantissimi libri dedicati alla serie tv. Ci sono romanzi ufficiali per indagare alcuni momenti della saga o per approfondire i personaggi principali. Oppure libri da colorare. E altri testi per fare un salto a Hawkins, rimanendo al sicuro dal sottosopra.

Oggi abbiamo voluto selezionare per te 5 titoli che puoi comodamente acquistare. Li puoi leggere, regalare, condividere, donare!

Buio sulla città. Un romanzo ufficiale di Stranger Things

Ecco un romanzo ufficiale scritto da Adam Christopher, che rappresenta un prequel dei fatti narrati dalla serie tv. In questo romanzo possiamo approfondire uno dei personaggi più amati, il capo della polizia Jim Hopper, tornando indietro nel 1984, quando grazie a Undici può tornare a vivere serenamente il Natale. Ma la figlia adottiva ha altri programmi in mente.

Il libro è disponibile nel formato Kindle, con copertina rigida e flessibile. Ed è acquistabile con il Bonus Cultura e il Bonus Carta del Docente.

Stranger Things. Il Libro Ufficiale

Per chi ama la serie tv, ecco il libro ufficiale. Dopo il debutto su Netflix nel 2016 con la prima stagione, ci sono molte cose da indagare sulla storia che ha vinto cinque Emmy. Pronti a scoprire i segreti di Hawkins?

Il libro è disponibile nel con copertina rigida. Ed è acquistabile con il Bonus Cultura e il Bonus Carta del Docente.

Stranger Things. Il sottosopra

Chi non vorrebbe fare un giro nel sottosopra, andando a dare un’occhiata dall’altra parte di Hawkins dove tutto è terrificante? Un vero e proprio incubo per Will Byers, che per fortuna ha i suoi amici ad aiutarlo.

Il libro è disponibile nel formato Kindle e con copertina rigida. Ed è acquistabile con il Bonus Cultura e il Bonus Carta del Docente.

La vita segreta di Max. Il romanzo ufficiale di Stranger Things

Dopo aver indagato le vite di Jim Hopper e Will Byers, eccoci qui a parlare di Max e della sua vita segreta. Cos’ha da nascondere Max Mayfield che non riesce a trovare il suo posto nel mondo?

Il libro è disponibile nel formato Kindle e con copertina rigida. Ed è acquistabile con il Bonus Cultura e il Bonus Carta del Docente.

Stranger Coloring Book: OVER 100 Beautiful Coloring Pages For All Fans. Perfect Gift For Children and Adults

Infine, per trascorrere un po’ di tempo insieme ai personaggi più amati di Hawkins, ecco un libro da colorare, per fare un salto nel sottosopra e nel “mondo normale”, potendolo lasciare velocemente semplicemente chiudendo il libro.

Il libro è disponibile nel formato con copertina flessibile. Ed è acquistabile con il Bonus Cultura e il Bonus Carta del Docente.

Oltre ai libri su Stranger Things, ecco altri acquisti a tema che puoi fare su Amazon (qui trovi anche le t-shirt dedicate a Stranger Things da non perdere).