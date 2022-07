Ricette dieta Sirt, i libri da consultare per dimagrire

Le ricette della dieta Sirt promettono di farti perdere peso in poco tempo, attivando il gene magro e accelerando il metabolismo. Dimagrire senza perdere troppo peso è possibile con le ricette della dieta Sirt dei libri che ti proponiamo oggi.

Su Amazon sono tanti i libri dedicati a diete e ricette: noi ne abbiamo selezionati 6 dedicati alla cosiddetta dieta del gene magro che possono aiutarti a trovare la motivazione giusta per dire addio per sempre ai chili di troppo.

Libri da leggere, da conservare, da tenere in cucina, ma anche da regalare e condividere.

La dieta Sirt e le sue ricette: la dieta del gene magro, segreti e metodi per perdere peso e dimagrire velocemente. Contiene ricettario e piano settimanale. 3kg in 7 giorni

Libro di Elizabeth Anderson, pubblicato in italiano nel maggio del 2020 per perdere già 3 chili in 7 giorni. Il libro è disponibile nel formato Kindle e con copertina flessibile.

Autodisciplina e dieta: 4 Libri In 1, Perdi peso con più di 200 ricette di dieta chetogenica, dieta Sirt e digiuno intermittente mangiando consapevolmente

Antonello Vendischi ci invita a perdere peso e a iniziare a mangiare in modo consapevole, nel libro pubblicato nel 2021. Il libro è disponibile nel formato Kindle e con copertina flessibile.

Dieta Sirt: 3 Libri in 1, Raggiungi e mantieni il tuo peso ideale con 280 ricette in un piano alimentare gourmet. La guida italiana definitiva per dimagrire grazie al gene magro

Giovanna Sorrentino e Kate Hamilton nel 2020, invece, hanno dato alle stampe la guida italiana definitiva per dimagrire attivando il cosiddetto gene magro. Il libro è disponibile nel formato Kindle e con copertina flessibile.

Motivarsi per Dimagrire: con la dieta Sirt, ecco come fare per resistere alle tentazioni e motivarsi a dimagrire perdendo peso senza sforzi. 2 libri in 1 (Diete e salute)

Aggiornato a maggio 2022 con una profonda revisione, il libro di Claudia Rodriguez ci aiuta a concentrarci per perdere davvero peso, con la dieta più in voga del momento, seguita da tante star. Il libro è disponibile nel formato Kindle, con copertina rigida e con copertina flessibile.

Dieta Sirt, 2 libri in 1: la guida completa più il ricettario. Scopri gustose ricette per accelerare il tuo metabolismo, impara i segreti per attivare il tuo gene magro e perdi peso velocemente

Emma Alberti spiega cos’è la dieta Sirt, proponendo un ricettario goloso per perdere peso velocemente senza rinunciare a niente. Il libro è disponibile nel formato con copertina flessibile. Ed è acquistabile con il Bonus Cultura e con il Bonus Carta del Docente.

Dieta Sirt: Piano alimentare strutturato di un mese con tante ricette sfiziose per dimagrire grazie alla dieta del gene magro. Libro in italiano

Infine, un altro volume di Giovanna Sorrentino con il piano alimentare da seguire per un mese per perdere peso riattivando il metabolismo e sesnza soffrire troppo. Il libro è disponibile nel formato Kindle e con copertina flessibile.

Oltre alle ricette della dieta Sirt, ecco altri libri di ricette per cucinare e variare ogni giorno menù.