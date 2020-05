Audry ha 15 anni, tutti le mattine incontra un uomo, la madre scopre che? Una ragazzina tutti i giorni si fermava a parlare con un uomo di 94 anni, quando la madre scopre il motivo di tale gesto si emoziona

Fare la mamma è un lavoro a tempo pieno. E spesso, cercando di proteggere i propri figli porta a fare delle scoperte spaventose. È il caso di una mamma che, appunto, è venuta a scoprire che sua figlia parlava ogni giorno con un uomo più grande di lei.

Certo prendersi cura dei figli è davvero difficile, specie quando inizia l’adolescenza e stabilire un dialogo sincero diventa una missione impossibile. Ma è proprio in quel periodo che bisogna stare più attenti, perché gli errori e le scelte sbagliate sono dietro l’angolo.

La mamma di Audrey, una ragazza di appena 15 anni, lo ha scoperto a malincuore. Gina ogni giorno accompagnava sua figlia a scuola, lasciandola a pochi isolati dall’edificio. La loro famiglia è affiatata e amorevole e in casa la regola d’oro è il dialogo.

Una mattina la mamma di Audrey decide di accompagnare la figlia davanti scuola, invece di lasciarla passeggiare per qualche metro.

La ragazza si è molto arrabbiata per questo, ed il motivo di quella rabbia ha presto sconvolto Gina. Audrey in quel momento ha spiegato a sua madre che ogni mattina si fermava a chiacchierare con un anziano signore di 94 anni, prima di entrare in classe.

Gina ovviamente si è molto allarmata, ed ha deciso di andare di persona a conoscere questo signore. Ma la scoperta di Gina è stata totalmente inaspettata.

La donna infatti, avvicinandosi alla scuola, ha notato che quest’uomo era circondato da ragazzi che lo ascoltavano allegramente. Il 94enne, di nome Wally Richardson, ogni giorno si ferma davanti la scuola di Audrey per parlare con i ragazzi, col semplice intento di incoraggiarli.

Wally è un veterano di guerra ed ha prestato servizio in molte battaglie importanti, nonché nella seconda guerra mondiale. E tutt’ora continua a servire il suo paese raccontando le sue esperienze ai giovani.

Dopo aver fatto questa scoperta Gina ha deciso di registrare tutto e condividerlo su internet. “Questo è il tipo di supporto e di amore di cui i giovani di oggi hanno bisogno. Quest’uomo si ferma ogni giorno all’ingresso della scuola dando incoraggiamento e consigli a tutti gli studenti che vengono da lui” ha detto la mamma di Audrey.

Allora la scuola ha deciso di rendere omaggio al veterano, creando un murales in suo onore, con tutte le sue frasi più significative. Fino a qualche tempo fa anche sua moglie lo accompagnava, ma ora la donna non è più in grado e Wally continua la sua missione da solo.