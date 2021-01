3 Oscar e 6 Golden Globe per uno degli attori più grandi della storia del cinema. Qui era solo un ragazzo, avete capito di chi si tratta?

Siamo ormai abituati a mostrarvi le foto da bambini o da adolescenti di alcuni tra i personaggi più noti del mondo del cinema, della musica o dello spettacolo. In quella che vi mostriamo oggi, è ritratto un giovanissimo Jack Nicholson, la star di Hollywood che ci ha incantato con le decine di interpretazioni magistrali compiute nell’arco della sua lunghissima e pluripremiata carriera.

Credit: La scimmia pensa, la scimmia fa – Facebook

A pubblicarla su Facebook, insieme a quelle di molti altri grandi attori del cinema americano, è stata la pagina cinefila chiamata “La scimmia pensa, la scimmia fa“. Nonostante sia molto datata, nella foto di Nicholson è davvero difficile non riconoscerlo. Lo sguardo, la capigliatura e i tratti somatici sono davvero molto riconducibili a lui.

La clamorosa scoperta sulla sua vera madre

Jack Nicholson è nato il 22 aprile del 1937 a Neptune City, nel New Jersey. Chi sia il suo vero padre non lo ha mai saputo, mentre il mistero che si velava su chi fosse sua madre, Jack lo ha risolto solo nel 1974, quando aveva già 37 anni. Un giornalista del Time, mentre faceva delle ricerche, scoprì un fatto abbastanza sconvolgente della vita privata di Nicholson. A dare alla luce Jack, infatti, è stata June Nicholson, colei che l’attore aveva sempre conosciuto come sua sorella. La donna che invece pensava fosse sua madre, in realtà era sua nonna.

Jack Nicholson e i film di maggiore successo

Per parlare di tutti i ruoli da attore e da regista di Jack Nicholson, non basterebbe una settimana. Per questo abbiamo deciso di ricordare quali sono stati i suoi migliori momenti di cinema.

Il primo successo, quello che fece conoscere il suo nome ovunque, arriva nel 1969, quando ha recitato nel classico “Easy Rider“. Un ruolo che gli valse la prima candidatura al premio Oscar.

Nel 1974, grazie al suo ruolo nel film “Chinatown“, diretto da Roman Polanski, vince il suo primo riconoscimento importante, l’ambito Golden Globe.

Credit video: nflavio – YouTube

Nel 1980 ha avuto il ruolo da protagonista in “Shining“. Nella pellicola, tratta dall’omonimo libro di Stephen King e diretta dalla leggenda del cinema Stanley Kubrick, Nicholson interpretava lo scrittore Jack Torrance. Quel ruolo e quel film, sebbene all’inizio riceverono opinioni e critiche abbastanza contrastanti, oggi vengono considerate delle vere e proprie opere d’arte.

Nicholson è considerato uno dei migliori attori di tutta la storia del cinema. A confermare la sua bravura, nell’arco di oltre 50 anni di carriera, sono arrivati per lui la bellezza di 3 Oscar, 6 Golden Globe e 3 BAFTA.