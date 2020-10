4 segni zodiacali che sembrano il contrario di quello che sono

A volte diamo ai segni zodiacali delle interpretazioni che ci portano a considerazioni errate: non sempre tutto è come ci sembra a primo avviso!

Ci sono 4 segni zodiacali che a prima vista potrebbero sembrarci in un modo, ma che, a un secondo sguardo magari più profondo, sono decisamente diversi da come ci appaiono.

Dobbiamo sempre fare attenzione, perché magari pensiamo di aver a che fare con degli agnellini, quando poi, invece, ci troviamo di fronte dei veri e propri lupi famelici.

Ariete, dal 21 marzo al 20 aprile

L’Ariete ama fare amicizia, è una persona molto socievole e aiuta chi ne ha più bisogno. È leale, aperta, piacevole, ma ha una personalità impulsiva e a volte impulsiva che fanno credere l’esatto opposto.

A volte non inizi a parlare con uno del segno dell’Ariete perché hai paura, sei intimorito, hai paura della sua freddezza. Ma l’Ariete non è così, è solo facciata e te ne rendi conto non appena inizi a parlare con loro.

Vergine, dal 23 agosto al 22 settembre

I nati sotto il segno della Vergine sembrano cool, persone che non hanno sentimenti, dei veri e propri spendaccioni. Ma chi li conosce bene sa che non è così.

Sono intelligenti, serie, vanno dritte al punto, sono difficili da manipolare. E forse per questo sembrano cattivi, ma non lo sono. Sanno sempre far sentire tutti a loro agio.

Scorpione, dal 23 ottobre al 22 novembre

Nessuno conosce mai bene lo Scorpione. Pensiamo siano molto forti, che abbiano un lato oscuro che attira tutti quanti. Siamo un po’ intimiditi e a volte impauriti, perché lo troviamo a tratti pericoloso e anche molto complesso e difficile da prendere.

Invece non è così: sembrano aggressivi all’inizio, autoritari e crudeli, ma quando li conosci sanno colpirti con il loro carattere.

Sagittario, dal 23 novembre al 21 dicembre

Il Sagittario è spesso molto rilassato, come se non gli importasse nulla di quello che accade.

Non è violenza, ma secondo le altre persone è difficile comunicare con lui. Certo, è difficile da leggere, ma quando si apre è la persona più deliziosa del mondo.

Se incontrate, dunque, persone nate in questi 4 segni zodiacali non vi fermate all’apparenza!