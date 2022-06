6 antinfiammatori naturali per curare dolori al ginocchio e alle articolazioni

Se hai dolori al ginocchio o alle articolazioni, questo è l'articolo che fa per te

È fantastico vedere quante persone si preoccupano ogni giorno di più della salute e del benessere. Sono moltissime le persone che soffrono di dolori al ginocchio e alle articolazioni e per questo sono alla costante ricerca di rimedi, sia naturali che artificiali, in grado di alleviare i fastidi. Oggi vi elencheremo una serie di antinfiammatori naturali per curare i dolori al ginocchio e alle articolazioni.

Nonostante gli antinfiammatori artificiali siano molto efficaci, nella maggior parte dei casi essi contengono molte sostante che potrebbero rivelarsi dannose per il nostro organismo. Per questo oggi abbiamo intenzione di proporvi una serie di sostanze che si prestano ad essere degli ottimi antinfiammatori naturali. Scopriamo insieme quali sono.

Infiammatori naturali: quali sono e che benefici hanno

Ci sono moltissimi ingredienti naturali con una grande azione antinfiammatoria. Il vantaggio di questi è che non hanno effetti collaterali e sono molto più economici. Tra questi, primo fra tutti è il rosmarino, un’erba aromatica molto utilizzata in cucina e nella cura di alcuni rimedi casalinghi.

Per chi non ne fosse a conoscenza, il rosmarino ha un effetto calmante e contiene acido ursolico, che combatte l’infezione che si forma intorno alla cartilagine o alle articolazioni. Oltre al rosmarino, anche l’equiseto ha ottime proprietà antinfiammatorie. L’equiseto, dunque, può essere un’ottima alternativa per chi soffre di dolore.

La curcuma è sempre menzionato nei trattamenti che necessitano di proprietà antinfiammatorie, in quanto molto potente. La curcuma è anche un antiossidante e antidolorifico naturale, che le consente di combattere le infezioni e alleviare i danni ai tessuti. Lo zenzero, invece, è la radice è la preferita di molte persone. È un antinfiammatorio e molto efficace contro i dolori articolari.

Forse non tutti sanno che anche i semi di lino hanno proprietà antinfiammatorie. I semi di lino non sono costosi e rafforzano l’immunità grazie alla presenza di omega 3. Infine, c’è da dire che negli Stati Uniti, molti atleti bevono succo di ciliegia prima e dopo l’esercizio fisico, poiché questo frutto ha un’azione antinfiammatoria e aiuta il recupero muscolare.