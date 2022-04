Dopo l’albero di Natale, in ogni casa ci vuole l’albero di Pasqua. Da noi non è usanza tanto radicata, ma nei paesi anglosassoni è già una bella realtà da qualche tempo. La decorazione tipicamente primaverile porta in casa una ventata di aria fresca, con addobbi che ricordano i simboli della festa religiosa. Online sono molte le proposte da comprare per abbellire la casa.

L’albero di Pasqua può essere una pianta vera o artificiale, ma anche dei semplici rametti messi dentro un vaso ai quali applicare uova finte, coniglietti colorati, fiorellini magari profumati e anche un filo di luci a LED per creare l’atmosfera.

Si possono creare semplicemente con il fai da te, con materiale di riciclo che possiamo trovare in casa. Semplicemente scatenando la fantasia si può decorare a Pasqua come a Natale, per portare un po’ di primavera all’interno e all’esterno delle nostre case.

Se non abbiamo tempo o vogliamo fare un regalo, ecco che su Amazon sono tanti i modelli di albero di Pasqua che possiamo acquistare. A ognuno la sua proposta migliore, per poter decorare come meglio crediamo le nostre abitazioni per celebrare questa festività religiosa che cade sempre in primavera, anche se è una festa mobile e quindi ogni anno ha una data differente.

Plcnn, Albero centrotavola per Pasqua, albero con rami e addobbi a forma di uova, decorazione per la casa

Lo store Plcnn su Amazon propone il suo bellissimo albero di Pasqua ideale come centrotavola per la tavola apparecchiata e imbandita per la festa primaverile. Tanti rami abbelliti con fiori e uova colorate, in vendita in quattro stili differenti. I materiali usati sono di altissima qualità: le uova artificiali sono in schiuma e plastica, materiali resistenti e leggeri.

L’albero è illuminato con stringa di luce a LED, per illuminare le nostre vacanze pasquali. Si possono decorare come meglio si crede e l’albero floreale può diventare l’addobbo perfetto per ogni situazione. Le dimensioni sono 10x4x45 cm.

Eambrite, Albero delle uova di Pasqua con luci LED bianche a batteria e decorazioni pasquali, da tavolo per la casa (60 cm / 24 luci bianche calde)

Lo store Eambrite su Amazon, invece, presenta il suo albero con uova di Pasqua appese sui rami e luci a LED nelle tonalità del bianco. L’albero è alto 60 cm e le luci LED sono in tutto 24, avvolte da nastro bianco di betulla, per un effetto davvero scenografico. Nella confezione troverai 10 uova di Pasqua da appendere, ma si può decorare anche con altri addobbi che si hanno in casa.

La decorazione funziona con 3 batterie AA che non sono incluse nel pacco: c’è un interruttore on/off nella parte superiore della base, per poter accendere le decorazioni facilmente. I rami si piegano per poter riporre l’addobbo quando non serve più.

Qedertek, Albero di Pasqua alto 60cm con 24 LED sui ramoscelli con luci colora bianco caldo, per decorazione pasquale. Albero artificiale con 12 uova decorative, per ambienti interni

Invece lo store di Qedertek su Amazon ci presenta questo bellissimo albero di Pasqua con 10 o 24 luci LED che troviamo direttamente all’interno delle uova che decorano i rami. Alto 60 cm, l’albero propone luci avvolte da nastro bianco di betulla. La decorazione è leggera, i rami sono flessibili e si possono adattare a ogni ambiente.

Si possono aggiungere altri ornamenti a piacere. Funziona con 3 batterie AA che non sono incluse e nella parte superiore della base troviamo l’interruttore di accensione e spegnimento. Quando non lo usi, lo puoi comodamente riporre nella sua scatola: con i rami piegati occupa pochissimo spazio.

Delichter, Albero di Pasqua bianco con coniglietto, con ramo luminoso a batteria (60 cm/24 LED)

Il brand Delichter invece mette in vendita su Amazon un albero di Pasqua bianco più minimalista, con rami che si accendono con 24 LED e decorazioni da sistemare per rendere più piacevole l’ornamento. L’albero da tavolo è alto 60 cm ed è dotato di luce bianca calda. Tronco e base sono ricoperti da un materiale verde come l’erba, che simboleggia la primavera e la vita. Ci sono anche dei coniglietti, delle carotine, farfalle, coccinelle e anche un fungo, per prepararsi al meglio alla primavera e alla Pasqua.

Funziona con 3 batterie AA che non sono incluse nel pacchetto e l’interruttore di accensione e di spegnimento è sulla base. I rami sono ricurvi e si possono piegare. L’albero si può decorare anche con altre decorazioni.

Nuptio, Albero di Pasqua bianco artificiale alto 76cm, con ornamenti, ideale come centrotavola

Infine, per chi vuole una decorazione total white più alta, ecco da Nuptio su Amazon l’albero di Pasqua artificiale bianco alto ben 76 cm, con rami finti e ornamenti da appendere per decorare al meglio la casa. Disponibile anche in una versione ridotta da 58 cm e nei colori, oltre al bianco, nero e oro, il prodotto non comprende le decorazioni, che si possono acquistare a parte o realizzare con il fai da te.

L’albero artificiale è realizzato in plastica e si può piegare: lo puoi decorare con uova colorate, farfalle, uccellini, ma anche nastri e fiocchi. Si può usare sia a Pasqua sia a Natale semplicemente cambiando le decorazioni. Si usa solo in ambienti interni, magari come centrotavola. I rami si possono rimuovere.

Oltre all’albero di Pasqua, sono anche tante altre le decorazioni che possiamo comprare su Amazon. Senza dimenticare le migliori uova di Pasqua al cioccolato o senza cioccolato.