Alimenti che rafforzano il nostro sistema immunitario Ci sono alimenti che rafforzano il nostro sistema immunitario; ecco quelli che devi includere nella tua dieta

Avere una dieta sana ed equilibrata è una delle abitudini più importanti per aiutare a rafforzare il nostro sistema immunitario e prevenire le malattie. Sebbene uno stile di vita sano sia essenziale per ridurre il rischio di malattie in ogni momento, è importante prendersi cura delle nostre abitudini e, ancora di più, oggi.

Il pilastro fondamentale di uno stile di vita sano è una dieta equilibrata. Pertanto, ti raccomandiamo alcuni alimenti che ti aiuteranno a prenderti cura del tuo sistema immunitario.

Agrumi

Frutti come il limone, l’arancia, il kiwi e il pompelmo, sono ricchi di vitamina C.

Gli agrumi ci aiutano ad aumentare e rafforzare le difese immunitarie, oltre ad alleviare i sintomi nel caso in cui abbiamo già contratto l’influenza.

Aglio e cipolla

Entrambi hanno componenti antivirali e antibatterici.

Alimenti ricchi di antiossidanti

Tra gli alimenti con il maggior numero di antiossidanti ci sono i mirtilli, le foglie verdi e barbabietole.

Questi aiuteranno il tuo corpo ad eliminare le tossine e rafforzare il sistema immunitario.

Probiotici

I batteri vivi che contengono alcuni alimenti come lo yogurt fatto in casa, il kefir o il kombucha, sono una fonte preziosa di probiotici.

I probiotici ci aiutano a migliorare la crescita della flora batterica, producendo effetti benefici non solo nel sistema digestivo e immunitario ma anche nel resto del corpo.

Alimenti ricchi di Vitamine (A, B, E)

La vitamina A si trova soprattutto negli alimenti rossi, nelle verdure verdi e in quelli di colore arancione, come carote e zucca.

La vitamina B (B1, B2, B5 e B12) serve ad aumentare le nostre difese ed è più presente nei legumi e nei cereali, oltre ai latticini o alcuni pesci; a sua volta, la vitamina E si trova nell’olio d’oliva e nelle noci.

Zenzero

Come complemento, possiamo incorporare questa radice, riconosciuta per le sue proprietà medicinali. Oltre ad aiutare i sistemi digestivo e circolatorio, lo zenzero combatte anche virus e batteri, poiché è ricco di nutrienti come potassio, niacina (essenziale per il regolare funzionamento del sistema nervoso) e vitamina C.

Inoltre, ha proprietà espettoranti, anti-tosse e antinfiammatorie, che possono aiutarci a combattere molti dei sintomi dell’influenza o del raffreddore. Fate solo un po’ di attenzione perché ci sono persone che non dovrebbero mangiare lo zenzero.