Possiamo definire l’ansia come uno stato di tensione fisica e psicologica che quotidianamente compromette le nostre vite. Sono molti i sintomi attraverso cui questo malessere si manifesta. Abbiamo raccolto per voi una lista dei 16 sintomi più comuni e imbarazzanti dell’ansia. Se siete anche voi delle persone ansiose, di sicuro almeno una volta nella vita avete manifestato uno di questi sintomi.

Uno dei segnali più comuni tipico delle persone ansiose è l’eccessiva sudorazione. Dovete sapere, infatti, che la sudorazione improvvisa ed eccessiva può risultare da situazione di forte nervosismo e di crisi. Così come la sudorazione, anche nausea e vomito rappresentano uno dei sintomi più comuni delle persone ansiose. Normalmente essi si manifestano in seguito ad uno stato di ansia prolungato.

Vi è mai capitato di staccare le pellicine delle dita e avere sempre le mani incerottate? Le persone ansiose fanno anche questo. Oltre a ciò, un altro segnale tipico delle persone ansiose è il non uscire di casa e il fatto di non voler continuamente giustifica i cambiamenti dei loro piani.

Alcune persone, quando sono sopraffatte dall’ansia, piangono. Altre, invece, iniziano a balbettare dal momento che diventano insicuri e ansiosi semplicemente per il fatto di dover esporre delle loro idee. Quest’insicurezza fa dimenticare loro tutto ciò che volevano dire. Oltre a ciò, però, dovete sapere che l’ansia si manifesta anche attraverso sfoghi cutanei e problemi gastrointestinali. Basti pensare alla sindrome del colon irritabile.

L’ansia, inoltre, fa parlare molto velocemente le persone che colpisce. Quando essa entra in scena, si comincia a parlare senza sosta. Vi è mai capitato che i vostri attacchi di ansia vi fanno diventare troppo iroso? Non sono poche le occasioni in cui le persone ansiose portino avanti delle discussioni. Ovviamente, tra i sintomi più comuni di tale disturbo non possono mancare gli svenimenti e il fatto di pensare troppo.

Quando invece l’ansia è eccessiva, ecco che subentrano gli attacchi di panico. Questi sono molto comuni tra le persone ansiose e possono insorgere in qualsiasi luogo in cui esse si trovano. Se siete delle persone molto ansiose, inoltre, vi sarà capitato di avere dei tremori o di non riuscire a parlare al telefono. Non possono mancare, poi, le palpitazioni e gli aumenti di frequenza cardiaca.