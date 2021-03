Avete mai visto la compagna di Zlatan Ibrahimovic? Ecco chi è e perché non ha mai voluto sposarlo

Helena Seger e i motivi per i quali non ha mai voluto sposarsi con Zlatan Ibrahimovic

Non ha certo bisogno di tante presentazioni, il bomber del Milan e della nazionale svedese, Zlatan Ibrahimovic. L’attaccante che a ottobre compirà 40 anni, è legato da oltre 20 a Helena Seger. L’ex modella, anch’essa svedese, pur essendo attaccatissima al calciatore, non ha mai voluto sposarlo. Ma per quale motivo?

Esilarante il modo in cui si sono conosciuti. A diverse interviste entrambi hanno raccontato del loro primo incontro. Una storia nata per una Ferrari parcheggiata male. Infatti, stando ai loro racconti, pare che Ibra avesse parcheggiato male la sua auto sportiva, ostruendo il passaggio dell’auto della ex modella.

Nacque così una discussione in strada, che la Seger affrontò a viso aperto con l’attaccante. E forse è stato proprio quel suo carattere combattivo a conquistare a prima vista il cuore del ‘temuto’ calciatore.

Da quel primo incontro sono passati oltre venti anni. Due decenni di amore e di rispetto conditi anche dalla nascita dei loro due figli.

Nonostante siano indissolubilmente legati, guai a chiamare Helena Seger con l’appellativo di “Signora Ibrahimovic“. I due, infatti, non si sono mai sposati e il motivo sta dietro una precisa volontà proprio dell’ex modella.

In molte interviste, la donna ha spiegato quale sarebbe il motivo che l’ha sempre bloccata nell’intraprendere la via del matrimonio. Ha spiegato di come le nozze potrebbero disturbare il suo senso di indipendenza e di come non vuole assolutamente essere etichettata come la moglie di un calciatore. Tutti i suoi studi, le sue lotte e il suo lavoro passerebbero completamente in secondo piano.

Zlatan Ibrahimovic a Sanremo

Zlatan Ibrahimovic fa parlare di sé spesso e volentieri. Soprattutto in questi giorni, il suo nome e il suo volto sono ovunque. Risultato della sua partecipazione alla conduzione della 71esima edizione del Festival di Sanremo.

Finora è stato presente in tutte le serate della famosa kermesse della canzone italiana, tranne che nella seconda, nella quale si è assentato per raggiungere i suoi compagni di squadra del Milan impegnati in una partita di campionato.

Una prova, quella da ospite-conduttore, che il bomber sta superando alla grande, Alternando momenti di estrema simpatia a quelli di commozione. Come nel caso della seconda serata, nella quale in collegamento da Milano, ha voluto ricordare Davide Astori a tre anni esatti dalla tragica scomparsa.