Festival di Sanremo 2021, svelato il cachet di Ibrahimovic: quanto guadagnerà a serata

Quanto guadagnerà Zlatan Ibrahimovic per garantire la sua presenza al Festival di Sanremo 2021? La cifra sarebbe astronomica

Il Festival di Sanremo 2021 dà ufficialmente il via ai preparativi finali, in vista della kermesse canora, prevista da martedì 2 a sabato 6 marzo. Proprio negli ultimi giorni stanno, peraltro, cominciando a trapelare alcuni rumors in rete, relativi ai presunti compensi degli ospiti dell’evento nazionalpopolare, tra cui Zlatan Ibrahimovic.

Ibrahimovic: follie per averlo

Secondo le informazioni attinte e diffuse da Il Corriere dello Sport, il campione del Milan dovrebbe percepire 50 mila euro a serata, per un totale complessivo, quindi, di 250 mila euro.

Furiosa lite con Lukaku

Difatti, il calciatore svedese comparirà in tutte e cinque le serate, con un ruolo ancora esattamente da definire. Cifre che, qualora venissero confermate, alimenterebbero i brusii di sottofondo. Nelle scorse settimane l’attaccante ha attirato su di sé feroci critiche, dopo la furiosa lite con il collega Romelu Lukaku nel derby di Coppa Italia tra i rossoneri e l’Inter.

Lo scontro a muso duro dei due bomber ha fomentato gli animi non solo dei tifosi. Se alcuni ritengono che i riferimenti di Zlatan Ibrahimovic siano stati frutto della semplice trance agonistica (la posta in palio era alta e l’undici di Stefano Pioli è uscita dalla competizione), altri ravvisano, nelle affermazioni proferite sul rettangolo di gioco, una spiacevole allusione razzista.

Estromissione invocata

Alla luce del comportamento, il popolo del web ha alzato la voce. Sulle piattaforme più comunemente usate dagli utenti, in tanti hanno espresso parole di biasimo. Il messaggio veicolato – ovviamente diseducativo – ha spinto i detrattori a invocare l’estromissione dal teatro Ariston.

Amadeus paga a peso d’oro Ibrahimovic

In rete, specialmente su Twitter, parecchi internauti hanno tacciato lo sportivo di razzismo e, data la portata mediatica di Sanremo, preteso l’esclusione dalla manifestazione. Commenti che non hanno comunque fatto cambiare idea al direttore artistico e conduttore della 71esima edizione, Amadeus. Il corrispettivo accordatogli, a quanto pare di 250 mila euro, provocherebbe ulteriore sdegno.