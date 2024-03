"Questo incubo è iniziato quando avevo 13 anni. Ora basta, non posso e non voglio nascondermi più"

La storia di questa ragazza di 27 anni si è diffusa in tutto il mondo. È diventata un esempio e una fonte d’ispirazione per tutte quelle donne che vivono una condizione come la sua. Il suo nome è Nicole Thomas e tutto è iniziato quando aveva soltanto 13 anni.

Nicole Thomas si sentiva inadeguata, diversa da tutte le altre ragazze della sua età. Si nascondeva, si vergognava ed evitava di avere qualsiasi rapporto sociale, amici o fidanzati. Aveva solo 13 anni quando ha iniziato a perdere i capelli. Soffriva di alopecia, ha perso il 70% dei suoi capelli e fino a pochi anni fa, usciva di casa solo se indossava una parrucca.

Negli anni ci sono stati alti e bassi. Per otto anni mi sono nascosta, anche se ci sono stati periodi in cui la mia perdita di capelli era ‘stabile’. Poi, 18 mesi fa l’alopecia è tornata ad essere più insistente. Ho perso il 70% dei miei capelli sull’attaccatura e sulla nuca. Ma ho capito una cosa, non voglio più abbattermi. Vivo in un incubo da quando avevo 13 anni. Sapete cosa si prova nel pieno dell’adolescenza?

Nicole Thomas si sentiva sola, si lasciava controllare dalla sua condizione. Ha messo i soldi da parte e si è sottoposta a delle infiltrazioni intralesionali del cuoio capelluto, che l’hanno aiutata a stimolare la crescita dei capelli. La situazione sembrava migliorata, fino a 18 mesi fa. L’alopecia è tornata, questa volta più insistente.

Nicole Thomas ha scelto di non nascondersi più

Adesso, a 27 anni, ha deciso di dire basta e di riprendersi la sua vita. È lei al comando e nessun altro. Basta trattamenti, basta nascondersi. Si è mostrata al mondo, senza parrucca ed ha scoperto che le persone le vogliono bene lo stesso:

Si, l’alopecia è tornata. Eccomi, non voglio più nascondermi”.

Leggi anche: Per 18 anni avevo nascosto il mio aspetto.