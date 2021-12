Il periodo natalizio è magico, le persone sono più buone e l’atmosfera diventa più bella. Oggi vogliamo raccontarvi la storia di una famiglia che aveva ormai perso ogni speranza e di un Babbo Natale segreto.

La famiglia Crow si è ritrovata a vivere il periodo più difficile e brutto della loro vita. Da quando papà Brad ha subito un infortunio mentre lavorava alla loro casa dei sogni, tutto è cambiato.

L’uomo si è ritrovato con una gamba amputata ed ha dovuto lasciare il suo lavoro. Da quel giorno, sua moglie è diventata il capofamiglia ed ha portato il cibo sulla tavola grazie al suo lavoro di autista di uno scuolabus.

E come se non fosse abbastanza, la famiglia è stata costretta a vivere nella gelida roulotte di famiglia, mentre i piani per terminare i lavori della loro casa erano andati completamente distrutti.

Poi un giorno, è arrivato un miracolo, poco prima delle festività. Un Babbo Natale segreto si è presentato con una sorpresa che avrebbe cambiato le loro vite in modi che non si sarebbero mai aspettati.

Papà Brad lotta contro un cancro alle ossa da quando ha 14 anni. Ha dovuto sottoporsi a duri cicli di chemioterapia. Nel 2018, l’uomo ha deciso di costruire la casa dei sogni insieme a sua moglie. Ma proprio mentre lavorava al progetto, si è fratturato una gamba. L’infortunio ha portato ad un intervento chirurgico e proprio a causa di quest’ultimo, ha contratto un’infezione da stafilococco ed è quasi morto. Alla fine, Brad ha dovuto farsi amputare la gamba.

Il Babbo Natale segreto

La cognata dell’uomo ha provato a contattare la stampa locale, al fine di trovare aiuto per sua sorella e la sua famiglia. Era a conoscenza del programma Secret Santa e aveva speranza di ricevere un miracolo di Natale.

Il programma in questione, coinvolge delle persone reali, che rimangono anonime e che si fanno avanti per aiutare altre persone bisognose.

Grazie a questa richiesta, la famiglia Crow ha ricevuto un regalo di Natale che ha cambiate per sempre la loro vita: $ 50.000 per miglioramenti domestici e un anno di copertura assicurativa sanitaria.

Il video della reazione di Brad e sua moglie ha fatto il giro del web. I due erano increduli e non riuscivano a trattenere le lacrime.