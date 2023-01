La protagonista della storia di oggi è una bambina di soli 4 anni, chiamata Isla Glaser. Le sue immagini hanno fatto il giro del mondo e gli utenti del web l’hanno acclamata come un’eroina. Ha salvato la sua mamma.

Si trovava a casa con il genitore e i suoi fratellini di uno e due anni, quando la piccola Isla Glaser è entrata in cucina ed ha visto la madre Haley Glaser priva di sensi sul pavimento.

A soli 4 anni, proprio grazie agli insegnamento della donna, la bambina è riuscita a prendere il cellulare e ad allertare i servizi di emergenza.

All’operatore che le ha risposto al 911, la minore ha detto: “La mia mamma è caduta e non può parlare. Ha gli occhi chiusi, è a terra in cucina, ma non sta dormendo”.

L’operatore ha cercato di farle altre domande, per capire dove si trovasse e per poter mandare qualcuno in suo soccorso. Grazie alla chiamata della piccola, gli operatori sanitari sono riusciti a raggiungere l’abitazione ed è stata proprio lei ad aprire loro la porta di casa. E mentre cercavano di aiutare la sua mamma, Isla è perfino riuscita a tranquillizzare i suoi fratellini più piccoli.

Soltanto in seguito, i medici hanno scoperto che la mamma soffriva di una condizione medica di cui la famiglia era a conoscenza e proprio i genitori avevano insegnato alla piccola cosa fare in caso di necessità e quale numero chiamare.

La donna si è ripresa dopo il trasporto in ospedale e si è detta fiera della sua bambina. Le aveva sempre detto come agire, ma non era mai capitato e non aveva mai avuto la certezza che ne sarebbe stata in grado. Ecco le sue parole:

Avrebbe potuto facilmente essere spaventata, si è trovata di fronte a una situazione potenzialmente pericolosa e spaventosa, ma si è gestita con controllo e compostezza completi e totali. Sono orgogliosa di lei.

Il dipartimento di polizia della zona, saputo quanto era accudito, ha deciso di organizzare un evento per premiare ed onorare quella bambina. Ed è proprio grazie a loro che la storia si è diffusa in tutto il mondo.