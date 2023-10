Bambino di 7 anni salva il suo papà e la sorellina di 4 anni: “Non ce l’avrebbero fatta se non avesse pensato di fare quello che ha fatto”

Chase è diventato un eroe, un bambino di soli 7 anni che ha nuotato per tanto tempo, per salvare la vita del suo papà e della sorellina

Una storia incredibile che è diventata virale sul web ed ha raggiunto ogni parte del mondo. Protagonista un bambino di soli 7 anni, che ha salvato la sua famiglia.

Chase Poust, questo il nome del bambino di 7 anni, si trovava in barca sul fiume St. Johns a Mandarin Point, in Florida, con il suo papà Steven e con la sorellina di 4 anni Abigail.

Il genitore voleva andare a pescare e aveva ben pensato di portare anche i suoi figli. Pensava che si sarebbero divertiti a nuotare, di certo non avrebbe mai immaginato di metterli in pericolo. La corrente dell’acqua quel giorno era troppo forte e sulla barca c’era un solo giubbotto di salvataggio, che il papà ha fatto indossare alla figlia minore. È stato proprio Chase a raccontare quei drammatici momenti ai giornalisti:

La corrente era così forte che mia sorella, che di solito si siede al lato posteriore della barca, si è lasciata andare. Subito mi sono gettato in acqua con il mio papà, per cercare di aiutarla. Ma Abigail continuava ad allontanarsi. Papà continuava a gridare che ci amava e a scusarsi, non sapeva come sarebbero finite le cose.

Il bambino di 7 anni è riuscito a raggiungere la riva

Il bambino era terrorizzato ma in poco tempo ha capito ciò che avrebbe dovuto fare. Ha nuotato con tutte le sue forze verso la riva. Ha raggiunto la terraferma e ha cercato aiuto.

Ho gridato aiuto e mi sono agitato e qualcuno mi ha sentito.

Grazie al gesto del bambino di 7 anni, è stato lanciato l’allarme ai soccorritori. Steven e Abigail sono stati salvati dopo un’ora. Tutti e tre sono stati controllati e curati, fortunatamente non avevano riportato gravi conseguenze, ma se il ragazzino non avesse nuotato fino a riva, probabilmente non ce l’avrebbero fatta.