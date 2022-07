Bera Ivanishvili è un modello molto famoso, conosciuto in tutto il mondo per la sua caratteristica poco comune: è albino. La moglie, invece, è una famosa influencer di nome Nanuka Gudavadze.

Entrambi sono molto seguiti sui social e quando hanno annunciato la bellissima notizia di aspettare un figlio, tutti si sono incuriositi sull‘aspetto del futuro nascituro. Con un papà albino, le possibilità che ereditasse il suo aspetto erano piuttosto alte.

Bera Ivanishvili e Nanuka Gudavadze si sono sposati nella Cattedrale di Svetiskhoveli a Mtskheta, con una cerimonia privata. Tra gli invitati erano presenti soltanto i familiari, gli amici più stretti e i colleghi del mondo della moda e dello spettacolo. Entrambi hanno scelto di indossare degli abiti tradizionali georgiani.

Le foto del matrimonio hanno fatto il giro del mondo. Una coppia amata e seguita da un incredibile numero di persone. Poco dopo la cerimonia, è arrivata la notizia che tutti hanno accolto con stupore: l’arrivo di un bambino.

Sui social le persone si sono incuriosite e hanno seguito i nove mesi di gestazione, in attesa di vedere il neonato. “Nascerà albino?”, questa la domanda che tutti scrivevano nei commenti sotto i post del modello e dell’influencer.

La nascita del figlio di Bera Ivanishvili e Nanuka Gudavadze

Alla fine, il momento tanto atteso è arrivato: la neo mamma e il neo papà hanno accolto tra le braccia il frutto del loro amore.

Il piccolo non ha ereditato le caratteristiche del suo papà, non è nato albino. Ha una pelle chiara e gli occhi azzurri e si è rivelato di una bellezza incredibile. Una bellezza che ha ripreso sia dalla sua mamma, che dal suo papà. Oggi è cresciuto e non c’è una sola foto in cui il piccolo non appare sorridente ed amato dai suoi genitori.

Bera Ivanishvili e Nanuka Gudavadze sono seguitissimi sui social.

I loro post raggiungono tutto il mondo e un incredibile numero di reazioni e commenti.