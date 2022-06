Arisara Karbdecho, la modella thailandese e star dei social network, ha perso la vita in modo tragico a soli 27 anni. Tutti la conoscevano come Alice, era diventata una celebrità del web ed era seguita da un incredibile numero di persone.

Lo scorso mese di marzo era stata ricoverata e dopo due mesi, lo scorso lunedì, il suo cuore ha cessato di battere.

A dare la triste notizia è stata la sua mamma, che ha voluto anche spiegare cosa è successo. Per via della sua vita frenetica e del suo lavoro, Arisara Karbdecho andava sempre di fretta e quel giorno stava mangiando in modo veloce, quando all’improvviso un pezzetto di cibo le è andato di traverso.

La giovane influencer è rimasta per diversi minuti senza respiro e nonostante le tempestive manovre di disostruzione, ha riportato dei gravi danni al cervello.

È stata trasportata con immediata urgenza in ospedale, dove purtroppo è arrivata in gravissime condizioni. Per due mesi, i medici hanno cercato di salvarle la vita, tenendola in vita artificialmente attraverso le macchine. Alla fine non hanno potuto fare più nulla, se non constatare il suo decesso.

Arisara Karbdecho, morta a causa della fretta

La sua mamma, straziata dal dolore, se la prende con la vita frenetica che conduceva ogni giorno. Se non avesse mangiato con tutta quella fretta, forse quel boccone non l’avrebbe soffocata.

Sono tantissimi i post apparsi sui social dopo la drammatica notizia, soprattutto di amici e familiari che hanno voluto salutarla per l’ultima volta.

Siamo scioccati da quando è successo l’incidente, ma stavamo tutti pregando.

Tutti sui social network conoscevano Arisara Karbdecho con il nome di Alice. Era diventata famosa per il suo modo di vestire, indossava abiti in stile Pokémon ed era seguita da oltre un milione di follower.

La madre dell’influencer ha voluto lanciare un appello a tutti i giovani che oggi vivono nel mondo social come faceva la sua bambina.